Herci o smrti Dančiaka († 75), Lasica to povedal na rovinu: Koniec dlhoročného utrpenia!

Nezabudnuteľný herec Stano Dančiek zomrel v noci zo soboty na nedeľu. Takto na jeho skon reagujú zarmútení kolegovia.

Oldo Hlaváček (84), herec

Otvoriť galériu Oldo Hlaváček Zdroj: Maroš Herc, Nový Čas Nedeľa

- Je to prekvapujúce, lebo Stano bol jedna pevná žula a ešte stále neverím, že sa to stalo. Napriek všetkému tu s nami naveky zostáva a vždy bude dobrým priateľom, kamarátom a komediantom, ktorým bol odjakživa. Smutné je, že ľudia, ktorých potrebujeme najviac, nás opúšťajú najrýchlejšie.

Karin Haydu (41), herečka

- Je mi to veľmi ľúto. Stanka si budem pamätať takého, aký bol. Príjemný, priateľský, vtipný muž s veľkým srdcom. Odišla slovenská herecká legenda. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým.

Jozef Vajda (63), herec

- Bol to úžasný človek, spomínam a myslím na neho, mal som ho veľmi rád. Je mi veľmi ľúto, že sa to stalo. Síce bol dlho mimo divadla, ale bol to úžasný kolega a mali sme ho všetci veľmi radi.

Monika Hilmerová (43), herečka

Otvoriť galériu Monika Hilmerová Zdroj: tv markíza

– Naposledy som so Stanom Dančiakom hrala na javisku SND v hre Matka Guráž. Vtedy už nevidel, ale viedla som ho po scéne pod pazuchu, a tak mohol hrať tak, ako voľakedy. Bol to výnimočný herec a bolo mi cťou s ním hrať. Česť jeho pamiatke!

Maroš Kramár (59), herec

- Je to veľmi smutné a bude mi chýbať.

Vladimír Kobielsky (43), herec

- Stanko bol jeden z najveselších kolegov, vždy mal v zálohe niekoľko vtipných anekdôt. Diváci ho milovali a on nás vždy dokázal rozosmiať. Verím, že sa teraz s Mariánom Labudom († 73) doberajú láskavým humorom, ako to vždy robili v divadelnej šatni.