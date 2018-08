Vladimír si išiel odtrhnúť čerstvé paradajky, toto však nečakal: Nález v záhradke ho poriadne vystrašil

Vyliezajú z úkrytov! Vladimírovi sa v Devínskej Novej Vsi podarilo nafotiť nečakaného návštevníka. V záhrade sa pod drevom ukrývala užovka obojková, ktorá sa plazila za slnkom.

Keď sa Vladimír vybral do svojej záhrady pozbierať úrodu, ani mu nenapadlo, že sa tam poriadne preľakne. ,,Išiel som si odtrhnúť čerstvé paradajky,“ začína svoje rozprávanie obyvateľ Devínskej Novej Vsi. ,,Potom som zbadal niečo, čo sa bleskurýchlo pohybovalo po zemi,“ dodal. Keď zistil, že ide o dlhého hada, najprv sa poriadne vystrašil. ,,Vyľakalo ma to,“ priznáva Vladimír. No v skutočnosti zažíval väčší stres plaz, ktorý sa ukryl za naštiepané drevo a nechcel odtiaľ vyliezť.

,,Moja zvedavosť však zvíťazila nad strachom, drevo som posunul a potom som zistil, že ide o užovku! Hneď som si vydýchol,“ skonštatoval Vladimír, ktorému bolo v tej chvíli jasné, že mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ako nám prezradil, hada doteraz naživo nevidel. ,,Spolu s deťmi a susedom Petrom sme ho pustili do voľnej prírody,“ dodal. Užovky obojkové sú na Slovensku pomerne rozšírené. Pre človeka nie sú nebezpečné a netreba sa ich obávať. ,,Je to skôr naopak - najväčším nepriateľom pre hady je človek a jeho negatívny vplyv na životné prostredie,“ uzatvára Ján Kalavský zo Štátnej ochrany prírody.

Užovka obojková- Natrix Natrix

Pôvod: Európa

Dožitie: 15 – 20 rokov

Hmotnosť: 150 – 350 gramov

Dĺžka: maximálne 120 – 150 cm, samce sú menšie ako samice

Potrava: loví obojživelníky, ryby, väčší hmyz a hlodavce

Výskyt: lužné lesy, močiare, jazerá, vodné plochy

Upozornenie: je zákonom chránená, spoločenská hodnota 140 eur