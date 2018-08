Tesne pred rekordným výročím svadby manžel († 106) zomrel: Úžasný príbeh celoživotnej lásky

Najdlhšie vydatá manželka v Británii má pocit, ako keby stratila končatinu. Vo veku 106 rokov jej zomrel manžel.

Stalo sa tak len pár týždňov pred ich 84. výročím svadby. Maurice a Helen Kaye boli zosobášení 27. augusta 1934 v synagóge v Londýne a tešili sa z ďalšieho výročia, keď Maurice ochorel a zomrel. Zanechal po sebe 105-ročnú vdovu, ktorá sa presťahovala, pretože nemohla žiť v byte bez svojho manžela.

Ich dcéra Tina Son povedala, že jej matka má pocit, ako keby stratila jednu z končatín. Pre Daily Mail povedala: "Pretože mal 106 rokov, tak mal každý pocit, že bude žiť navždy. Bol úžasný a fit. On a moja mama prišli do Londýna na svadbu môjho syna, ale v posledných desiatich dňoch svojho života sa náhle začal cítiť veľmi zle. Odviezli ho do nemocnice, aby sa dal dokopy, a aj keď sa cítil lepšie, bolo jasné, že sa blíži jeho koniec."

Pár bol zosobášený 84 rokov, ale spolu boli až 88 rokov. Do bytu, z ktorého Helen odišla do domova dôchodcov, sa nasťahovali, keď mali 90 a 91 rokov. "15 rokov si tam nažívali skutočne šťastne," povedala ich dcéra. Maurice žil v Londýne a Helen sa do Londýna presťahovala z Varšavy, z Poľska, keď mala šesť rokov. Pár sa stretol v roku 1930 a zobrali sa v roku 1934.

Keď v roku 1939 začala vojna, Maurice narukoval, ale prepustili ho, keď bol zbombardovaný jeho dom. Medzičasom prebehlo vylodenie v Normandii a skupina, s ktorou bojoval, bola zabitá. Po vojne sa presťahovali do Bournemouthu. Spolu mali dve deti Tinu (63), Larryho (70), desať vnúčat a sedem pravnúčat. Keď oslavovali 80-te výročie, Helen povedala: "Bolo to úžasné manželstvo. Keby som vedela tajomstvo šťastného manželstva, tak ho niekomu predám."