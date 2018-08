Slovenky vedia, ako zaujať fotkami: Sexi selfie má v mobile každá baba, čo poviete na tieto krásky?!

Súťaž denníka Nový Čas o najkrajšie dievča leta je v druhej polovici. Máte ešte posledné dni na to, aby ste sa zaregistrovali a chopili sa šance vyhrať titul Miss leta 2018!

Súťaž Miss leta je pre všetky sebavedomé baby od 15 - 28 rokov, ktoré sa rady fotia a nerobí im problém byť stredobodom pozornosti. Zaregistruj sa čím skôr, pretože prihlásiť sa môžeš už len do 23. augusta. Po tomto termíne už nebudeš môcť pridávať viac fotiek! Súťažiť môžeš v troch kategóriách: Miss Selfie, Miss Bikiny a Miss Crazy.

Vybrali sme niekoľko dievčat z kategórie Miss Selfie, ktoré to so sexi pózami skutočne vedia. Správny uhol, uhrančivý pohľad či hlboký výstrih robia svoje a tieto baby to majú zmáknuté. Inšpiruj sa fotkami, neváhaj ani sekundu a prihlás sa aj ty! Čím skôr tak urobíš, tým viac hlasov môžeš od čitateľov dostať.

Samozrejme, nebude to zadarmo. Pre finalistky Miss leta 2018 pripravujeme sústredenie v slnečnom Turecku s Happy Travel a naprázdno neodídu ani hlasujúci, ktorí sú zaradení do žrebovania o slnečnú dovolenku a množstvo iných cien. Kompletný zoznam cien a informácie nájdete na webovej stránke Miss leta 2018.