Súdny lekár o Slovákoch a pití alkoholu: Nelichitové zistenie o tom, čo sa v našej krajine deje!

Liehoviny vám však v horúcich mesiacoch môžu poriadne zavariť.

Odborník na alkohol, súdny lekár Ľubomír Straka, v rozhovore prezradil, čo všetko nám pri požívaní alkoholických nápojov hrozí, ako alkohol pôsobí na mozog a zbúral niekoľko zaužívaných mýtov o chľaste.

Leto je v plnom prúde a, bohužiaľ, množia sa nám úmrtia spôsobené alkoholom. Je popíjanie v horúcich dňoch nebezpečnejšie?

Leto býva obvykle horúce a človek má vyššiu tendenciu k vyšším stratám tekutín, k dehydratácii. Ak v takejto situácii navyše požíva alkoholický nápoj, ten mu prenikne do mozgu oveľa rýchlejšie. V lete neradno požívať vo vyššej miere alkoholické nápoje, osobitne destiláty.

Povedali ste, že by ste v lete nepili destiláty. Prečo?

Pretože je to veľmi nebezpečné. V malom objemovom množstve destilátu do seba dokážete dostať takú gramáž alkoholu, že vás to môže ohroziť na živote. Najväčší počet otráv alkoholom spôsobia destiláty. Dá sa z nich ľahko a veľmi rýchlo nebezpečne opiť. Radím nielen mladým ľudom, ale všetkým čitateľom, aby ich pili čo najmenej, a to nielen v lete. Zo všetkých druhov alkoholických nápojov majú najhorší účinok na ľudský organizmus, veď taký 50-percentný alkohol leptá a poškodzuje sliznice pažeráka či žalúdka, spôsobuje zápaly…

A čo mladí ľudia a alkohol? Deti skúšajú, testujú a možno si ani neuvedomujú, ako veľmi sa zahrávajú.

Mladí nevedia piť. Pustia sa do destilátov, nezapíjajú ich vodou, neriedia ich a ne­uvedomujú si, aké následky má alkohol na mladý organizmus. Čím mladší človek, tým horšie. Mozog sa vyvíja až do dvadsiateho roku života a voči alkoholu je veľmi zraniteľný, pretože s ním nevie bojovať. Pitie v mladom veku mozgu vážne škodí. Naše obsiahle štatistiky nám, bohužiaľ, odkrývajú, že na Slovensku sa rozmáhajú dva neslávne trendy. Konzumácia alkoholu sa posúva do nižších vekových skupín a stúpajú počty opitých žien.