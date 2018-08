Slovan to nemal ľahké ani v odvete: Súper z Malty hrýzol až do konca

Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.

Vo štvrtok na Pasienkoch v odvete 2. predkola zdolali maltský FC Balzan 3:1 a zmazali tak manko 1:2 z ihriska súpera. Zverenci trénera Martina Ševelu sa v boji o play off stretnú s rakúskym Rapidom Viedeň, v prvom súboji nastúpia doma vo štvrtok 9. augusta, odveta vo Viedni je na programe vo štvrtok 16. augusta.

Skóre otvoril v 7. minúte domáci útočník Aleksandar Čavrič zo Srbska, v druhom dejstve dve gólové poistky pridal slovinský útočník Andraž Šporar. Slovan sa ale o postup triasol po znížení Brazílčana Cadua v 77. minúte z priameho kopu. Rekordný slovenský majster v 1. predkole vyradil moldavský Orhei po výhrach vonku 4:2 a doma 5:0, teraz má tak istotu najmenej ďalších dvoch zápasov v EL.



odveta 2. predkola EL 2018/2019:

Slovan Bratislava - FC Balzan 3:1 (1:0)

Góly: 70. a 71. Šporar, 7. Čavrič - 77. Cadu, ŽK: Šulla, Hološko, Božikov - Božovič, Kaljevič, Cadu, Šljivič. Rozhodovali: Boucaut - Conotte, Cremers (všetci Belg.), 4176 divákov.

/prvý zápas: 1:2, do 3. predkola postúpil Slovan/

Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Savičevič (82. De Kamps), Dražič (87. Hološko), Moha – Čavrič (75. Cmiljanič), Šporar

FC Balzan: Sultana - Božovič, Johnson, Serrano, Bezzina (83. Majdevac) - Šljivič, Lepovič (75. Correa) - Ljubomirac, Cadu, Lecao (62. Effiong) - Kaljevič

"Belasí" od prvých sekúnd potvrdzovali, čo avizovali pred duelom. Na súpera vybehli agresívne a spustili na neho oheň a síru. V 1. minúte hlavičkoval Šporar nad, v 2. minúte sa do sóla dostal Čavrič, jeho strelu ale brankár Sultana skvele vyrazil na roh. Slovan sa presadil z tlaku v 7. minúte, keď Mohov center z ľavej strany Sultana rukou vyrazil pred Čavriča, ktorý v páde otvoril skóre. Nápor domácich mohol "schladiť" Lecao v 13. minúte, ale strelou cez Apaua trafil tyč brány Slovana. V 16. minúte to skúsil opäť Šporar, jeho technickú "obaľovačku" však Sultana skvele vyrazil na roh. V 20. minúte na druhej strane výborne zasiahol brankár Šulla pri strele Ljubomiraca. Po polhodine hry minul v ďalšej výbornej šanci Šporar a o päť minút mal Sultana po tečovanej lopte slovinského útočníka šťastie, keď tá mu spadla rovno do náručia. Slovan súpera takmer nepúšťal na vlastnú polovicu, ale nebol efektívny. Saláta v 41. minúte po rohu hlavičkoval nad a v 43. minúte po Čavričovej prihrávke chýbali Šporarovi centimetre, aby zakončil do odkrytej brány.

Slovan nastúpil do 2. polčasu nekoncentrovane a mohol pykať, v 48. minúte s vypätím všetkých síl jeho obrana pri zmätkoch postupne zablokovala strely Ljubomiraca, Lecaa aj Kaljeviča, najmä tá Lecaova vyzerala veľmi nebezpečne. Domáci sa dostali do útlmu, chýbal im pohyb a taktovku nechali v týchto fázach hosťom. Na nohy ich mohol postaviť v 58. minúte odpískaný pokutový kop po faule na Šporara, Čavrič ale penaltu trestuhodne zahodil, keď pri rozbehu spomalil a jeho nepresnú pokazenú strelu Sultana vyrazil. Domáci nevyzerali najlepšie, ale v 70. minúte ich z trápenia vytrhol Šporar, ktorý to zobral na seba, vnikol z ľavej strany do šestnástky a nekompromisnou bombou pod hornú tyč zvýšil na 2:0. Otrasený súper vzápätí inkasoval opäť, keď sa do rýchleho brejku dvoch na jedného dostal po dobrej práci Dražič, zasekol si obrancu a prihral Šporarovi, ktorý do odkrytej brány trafil presne. Potom ale opäť Slovan ukázal odvrátenú tvár. Šulla vybehol pred pokutové územie a fauloval v šanci súperovho striedajúceho hráča Effionga, za čo videl so šťastím "iba" žltú kartu. Z následného priameho kopu Cadu znížil na 1:3, keď prestrelil múr. Malťania začali hrať vabank, potrebný druhý gól však nestrelili ani v nadstavených štyroch minútach. V úplnom závere ešte nevyužil obrovskú šancu v nájazde Moha.