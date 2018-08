Trenčín deklasoval poľský klub: Čaká ich zvučné meno z Holandska

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 2. predkole Európskej Ligy UEFA 2018/2019. nad poľským Gornik Zabrze 4:1.

Futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo štvrtok v Myjave v odvetnom zápase 2. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 4:1 a zabezpečili si postup do 3. predkola. V minulotýždňovom prvom zápase v Poľsku uspel slovenský zástupca 1:0.

V ňom sa stretne s holandským Feyenoordom Rotterdam. Prvý zápas odohrajú Trenčania vo štvrtok 9. augusta na štadióne v Žiline, odveta je na programe 16. augusta v Holandsku.

AS Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0)

Góly: 20. a 90. Čatakovič, 10. Angulo (vlastný), 59. Azango – 61. Smuga. Rozhodcovia: Hobber Nilsen - Ytterland, Bashevkin (Nór.), ŽK: El Mahdioui - Matuszek, 1897 divákov.

/prvý zápas 1:0, do 3. predkola postúpil AS Trenčín/

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Čatakovič, El Mahdioui (90.+ Van Arnhem), Zubairu - Sleegers, Mance (90.+ Umeh), Azango (86. Bukari)

Zabrze: Loska - Wolniewicz, Wisniewski, Suarez, Gryszkiewicz - Liszka (46. Smuga), Matuszek, Žurkowski, Urynowicz (46. Nowak) - Angulo, Jimenez (73. Ryczkowski)



Domáci začali od začiatku ofenzívne, vypracovali si aj prvú šancu, Manceho však obrana Górnika dobre zablokovala. Poliaci odpovedali nepresnou strelou Žurkowského, ku ktorému sa odrazila lopta pred šestnástkou. V desiatej minúte sa k rozohrávke priameho kopu postavil Sleegers a po jeho prudkom centri tečoval Igor Angulo loptu do vlastnej siete. Zaskočení Poliaci sa ešte nestihli poriadne spamätať, keď do šestnástky vnikol Hamza Čatakovič a ľavačkou poslal loptu do siete po druhý raz. Górnik mohol znížiť 15 minút pred koncom prvého dejstva, keď po rohovom kope neodpratali Trenčania loptu do bezpečia, ale následná strela spoza šestnástky skončila vysoko nad. Pred koncom polčasu ešte zaujala šanca Azanga, jeho strelu vyrazil Loska na rohový kop.

Do druhého polčasu pripravil tréner Zabrze Marcin Brosz dve zmeny, ktoré mali pomôcť k obratu. V jeho úvode sa Poliakom darilo držať loptu na kopačkách, prvú šancu po prestávke si vypracoval po desiatich minútach, ale Angulo v dobre pozícii vystrelil slabo. Trenčín čakal na kontru a tá mu vyšla v 59. minúte. Philip Azango po nej zvýšil už na 3:0. Górnik síce hneď z ďalšieho protiútoku znížil po zásahu Daniela Smugu na 1:3, ale v zostávajúcich minútach si zverenci Ricarda Moniza nielen že držali dvojgólový náskok, ale v závere ho ešte zveľadili po druhom góle Čatakoviča. Po záverečnom hvizde rozhodcu Hobber Nilsena tak na štadióne v Myjave zavládla postupová radosť.