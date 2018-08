Obyvatelia Ždiaru majú dôvod na radosť: Dva týždne po záplavách k nim konečne dorazí pitná voda

Silná búrka a množstvo vody, ktoré spadlo v Javorovej doline z 18. na 19. júla, spôsobili veľké škody.

Najhoršie dopadla cesta k horárni a k vodojemu. Na mnohých miestach ju voda úplne odplavila a s ňou odtrhla aj vodovodné potrubie vedúce do obcí Ždiar a Javorina. Dediny odvtedy ostali bez vody z vodojemu.

Najhoršie dopadli obyvatelia Ždiaru (okr. Poprad) a turisti, ktorí sú tam ubytovaní. „Odplavením celej cesty bola zničená aj hlavná vodovodná prípojka a vysokonapäťový kábel,“ povedal riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Peter Ďuroška a pokračoval: „Najprv sme museli vytvoriť provizórnu cestu, aby sme sa k vodojemu dostali. To zabezpečovali Štátne lesy v spolupráci s podnikom Povodie Dunajca a Popradu. My sme následne 5 dní od rána do noci, vrátane víkendu, robili pokládku potrubia. Časť je provizórna, v dĺžke asi 360 metrov, a ďalších 140 metrov sme uložili definitívne. Už dnes začíname s preplachovaním celého systému. Stálo nás to cez stotisíc eur.“ Starosta Ždiaru Pavol Bekeš je rád, že v piatok bude z vodojemu tiecť pitná voda. „Verím, že sa život v dedine dostane do normálnych koľají, lebo aj keď sme ľudí zásobovali vodou z náhradných zdrojov, k niektorým penziónom sa nedostala a majitelia ich museli zavrieť.“