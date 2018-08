Oliver Oswald zo seriálu Oteckovia mal vážnu nehodu na motorke: Trpí v strašných bolestiach!

Skončil celý krvavý! Hviezda obľúbeného seriálu Oteckovia Oliver Oswald (17) prežil strašidelnú nehodu. Napriek varovaniu svojho okolia si mladík sadol s kamarátom na motorku, a to sa mu stalo osudným. Desivý pád si vybral svoju daň a Oliver skončil v rukách lekárov.

Mladý herec má niekoľko zlomenín, kvôli ktorým trpí v strašných bolestiach, a tie ho dokonca oberajú o pokojný spánok. Aby toho nebolo málo, herec spôsobil problémy aj televízii, keď sa nakrúcanie ďalšej série seriálu ocitlo v ohrození. Oswald si nedávno prešiel hotovým peklom, keď mal vážnu nehodu na motorke. Novému Času sa podarilo zistiť, že seriálový rebelantský Luky vystrkuje rožky aj v súkromnom živote. Skúter, na ktorom sa mu nehoda stala, si totiž zaobstaral dávnejšie, a to bez súhlasu svojich rodičov. „Keď si motorku kúpil, rodičom to nepovedal, tí sa to dozvedeli až omnoho neskôr,“ prezradil Novému Času kamarát mladíka. Oswalda pred osudnou jazdou varovalo dokonca aj okolie.

„Všetci mi hovorili, že jazdiť na tom skútri by som nemal, lebo sa mi môže niečo stať, a že mám ešte na to čas. Hovoril som im, že by som to chcel vyskúšať aj pre rýchlejší presun - a doplatil som na to,“ priznal Novému Času herec. Ten však v čase nehody nesedel na motorke sám. „Išiel so mnou aj kamarát. Nešťastnou náhodou som spadol na kruhovom objazde,“ opísal priebeh incidentu Oliver. „Jemu sa našťastie nič nestalo. Ja mám zlomené obidve ruky. Na jednej je to palec a na druhej nejaká kosť, ktorá sa najdlhšie hojí. Ešte mám poodierané lakte a nohy,“ dodal Oswald s tým, že pre nerozvážnu jazdu stále trpí. „Neviem v noci spávať, pretože ma to neskutočne bolí,“ uzavrel.

Zmeny na pľaci

Nečakaným zranením Oliver zavaril aj kompetentným v Záhorskej Bystrici, ktorí sa museli s nečakanou situáciou ihneď vyrovnať. Podľa našich informácií prišlo až k zásahom do scenára, ktorý museli prepísať, aby sa mohlo v nakrúcaní Oteckov pokračovať. „Hneď ako to zdravotný stav Oliverovi dovolí, vráti sa k nakrúcaniu Oteckov. Scenáre sa mierne upravia, pričom jeho zlomenina bude, prirodzene, zakomponovaná do deja,“ povedala nám PR manažérka Markízy Adriana Podobová. K nehode svojho seriálového syna sa vyjadril aj Filip Tůma. „Niečo som počul a želám mu skoré uzdravenie a teším sa, že to nie je nič vážnejšie. Azda si bude dávať nabudúce väčší pozor,“ povedal herec.