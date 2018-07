Markizácka hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiang: Odmietol flek za desaťtisíce eur

Povedal im nie! Hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiang (32) sa preslávil doslova zo dňa na deň, keď mu televízia Markíza dala šancu a on si získal srdcia divákov v postave tatuša Tomáša.

A ako to už v Záhorskej Bystrici býva, svoje vychádzajúce hviezdy si starostlivo strážia a posúvajú si ich aj do ďalších projektov. Inak to nie je ani v prípade fešného Fašianga, ktorému na stole pristála naozaj lukratívna ponuka. Vyťažený herec sa však svojmu chlebodarcovi otočil chrbtom!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Fašiangova popularita vzrástla závratnou rýchlosťou po tom, ako si talentovaného herca všimla modro-žltá televízia a ponúkla mu úlohu v seriáli Oteckovia, kde hrá vdovca Tomáša. Ako citlivý veterinár sa ihneď dostal do priazne fanúšikov a najmä nežnejšieho pohlavia, čo si všimli aj jeho chlebodarcovia.

Vedenie televízie preto začalo ihneď konať a svoju vychádzajúcu hviezdu si chcú udržať tak dlho, ako sa len bude dať. Podľa našich informácií mu totiž predložili ďalšiu lukratívnu prácu, keď ho chceli stiahnuť do pripravovaného projektu. „Marka Fašianga sme oslovili na účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome, avšak vzhľadom na jeho vyťaženosť pri nakrúcaní seriálu Oteckovia by toto nebolo reálne,“ potvrdil riaditeľ PR a marketingu televízie Michal Borec. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na herca, no ten do uzávierky neodpovedal. Vyzerá to teda tak, že Fašiang zabudol, kto jeho kariéru pred televíznymi kamerami nakopol a televízii sa jednoducho otočil chrbtom, keď ich ponuku odmietol.

Markíza pri Fašiangovi zvolila zabehnutý postup, keď si overené a divácky obľúbené celebrity hýčkajú a ako odmenu im často ponúkajú nové a dobre platené projekty. Dôkazom toho sú napríklad aj Viktor Vincze s Lenkou Vavrinčíkovou, ktorí po Let´s Dance či Tvoja tvár znie povedome skončili až v hlavnom spravodajstve, či komička Evelyn, ktorá momentálne nakrúca seriál Horná Dolná.

Mohol sa nabaliť

Veľkým lákadlom zábavnej šou je okrem času strávenom na obrazovke najmä finančné ohodnotenie, ktoré je viac ako štedré. „Za jedno kolo majú 2 000 - 2 500 eur,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie. A keďže sa počas jednej série relácie natočí až desať častí, tak za pár mesiacov by si mohol obohatiť svoje bankové konto až o dvadsaťpäťtisíc eur. Zdá sa však, že pre Marka nie sú peniaze žiadnym lákadlom, keďže je hviezdou obľúbeného seriálu Oteckovia, pracuje v dabingu a tiež sa venuje podnikateľským aktivitám.

Pozrite si aj video - Fašiang si vďaka Oteckom môže mädliť ruky: Sypú sa mu kšefty!