Na prvý sex s priateľom čakala 2 mesiace: Stačilo, aby sa párkrát pohol, a dievčina má traumu na celý život!

Každý začiatok vzťahu býva romantický a krásny. Chodenie do kina, milé prechádzky...

Rovnaký bol aj začiatok vzťahu Dani Brant s jej expriateľom. 21-ročná opatrovateľka sa rozhodla, že na svoj prvý sex s priateľom počká. Nakoniec to však bola úplná katastrofa a Dani skončila v nemocnici. "Bola som v agónii od bolesti a potrebovala som urgentne operáciu," povedala Dani z Chelmsfordu v Essexe v Anglicku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Chodila som s ním niečo cez dva mesiace, keď som sa rozhodla, že sa s ním vyspím. Ale bola to katastrofa. Zo začiatku to bol naozaj krásny vzťah. Chodili sme do Brightonu, ruka v ruke a rozprávali sme sa. Naozaj to bolo sladké a romantické. Cítila som, že ma rešpektuje a stará sa o mňa. Ale aj keď sme sa bozkávali a maznali sme sa, sex nebol."

"Pamätám si ten deň, keď som sa rozhodla, že sa s ním vyspím. Boli sme v dome mojich rodičov, ktorí boli v práci. Mali sme večeru a bozkávali sme sa na pohovke v obývačke. Potom sme šli do spálne. Bolo to naše spoločné rozhodnutie, s ktorým sme obaja súhlasili. V mojej izbe som sa necítila trápne, tak sme si dali dole šaty a cítili sme sa pripravení."

Podľa The Sun bola Dani veľmi prekvapená, že veci nešli podľa predstáv, pretože to naozaj chcela. "Snažili sme sa, ale akosi to nešlo. Skúšali sme to, a mňa to bolelo, no nechcela som pokaziť moment a chcela som sa s ním vyspať. Potom to zrazu prišlo. Neviem, ako je to možné a neobviňujem ho z toho, ale zatlačil mi vnútromaternicové teliesko. To som si dala zaviezť, aby sa mi zmenšila bolesť z menštruácie."

Dani prežívala obrovské muky, bolelo ju brucho a mala kŕče, preto jej expriateľ zavolal pohotovosť a išla do nemocnice. Tam lekár nevedel vnútromaternicové teliesko nájsť. Musela ísť na operáciu, kde jej ho pod anestézou vytiahli. "Môj expriateľ ma potom zobral rovno domov, kde som musela pár dní ležať v posteli. O tri týždne nato sme sa znovu pokúsili o sex a bolo to v pohode, no potom sme sa rozišli. Ale nemalo to nič spoločné s naším prvým sexuálnym zážitkom."