Legendárny Jágr sa opäť zranil: Blíži sa koniec kariéry českého veterána?

Jeho sen, hrať do 50 rokov, sa pomaly rozplýva. Len čo český hokejový veterán Jaromír Jágr (46) začal prípravu s Kladnom na novú sezónu, tak sa zranil.

Keď si v polovici júla dal po dlhej dobe naplno tréning s tímom, rozprával: "Kto má rád výzvy, tak mu rád prenechám moje telo a môže si to skúsiť. Nie je to jednoduché." Ako by Jaromír Jágr videl do budúcnosti. Telo mu už stačilo vypovedať poslušnosť.



Kým na jar sledoval hokej len zo striedačky kvôli zranenému kolenu, tento raz sa legende ozvali staré problémy. "Posledný týždeň som bol na ľade a trošku som sa zranil," povedal Jágr pre reláciu Top Star počas fotenia, na ktoré si vďaka tréningovému výpadku našiel čas.



Čo sa teda hokejovému veteránovi prihodilo? "Začali ma bolieť trochu triesla a chrbát," priznal ťažkosti a pre upokojenie fanúšikov dodal: "V mojom veku sa už vždy niečo stane. Ale bude to v poriadku."



Času na liečenie má relatívne dosť. Prvá liga štartuje 8. septembra. A extraliga začína ešte o týždeň neskôr - to keby Jágr vypočul vábenie Třinca, ktorý o neho má stále záujem. Aj napriek aktuálnym zdravotným problém »Džegr« nepochybuje, že sa stihne pripraviť.

"Už veľa času nemám, podľa mňa je to môj posledný rok. Dúfam, že ho dokončím, tak do toho chcem dať maximum," oznámil vôbec prvýkrát, že by sa jeho neuveriteľná kariéra mohla uzavrieť už po tejto sezóne.