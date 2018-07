Policajný prezident posilňuje tím vyšetrujúci vraždu Kuciaka: Chcem, aby sa to pohlo

Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť.

Povedal to novinárom po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. "Spravil som tam jemné úpravy, zabezpečili sa im materiálno-technické veci. Je mojím plánom posilniť ho aj vzhľadom na moju minulosť. Keďže som pracoval na vraždách, chcem do toho vniesť iný pohľad, aby sa to pohlo," avizoval. Lučanský môže podľa svojich slov len dúfať, že sa túto vraždu podarí objasniť. Detaily hovoriť nechcel, aby nepomáhal páchateľom.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nedávno uviedol, že dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má voľné ruky informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. "Nemám prečo nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s tým, že bude komunikovať o tom, o čom sa dá," povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho nezávislé a plynulé.

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby vyskytli, povedať nevedel. "Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli," poznamenal. Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne.dodal.

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené.