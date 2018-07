Škandalózna nevera v českom šoubiznise: Spevák s láskou hovoril o frajerke, ona sa vláčila s iným!

Vzťah českého speváka Davida Krausa (38), syna známeho zabávača Jana Krausa, je v troskách.

S úspešnou českou tenistkou Barborou Strýcovou (32) tvoril pár tri roky, ich príbeh však končí poriadne škaredo. Fotoreportéri denníka Blesk totiž športovkyňu prichytli na rande s potetovaným mužom a vznikli usvedčujúce zábery, na ktorých ju bozkáva a chytá za zadok. Dvojica spolu následne zmizla vo vile a vyšli až na druhý deň ráno, čiže je jasné, že spolu strávili noc. Ako Blesk zistil, Strýcovej novým objavom je šéfredaktor známeho magazínu.

Po prevalení nevery vydala tenistka oficiálne vyhlásenie o konci vzťahu s Krausom. ,,S Davidom som prežila tri krásne roky a veľa chvíľ, na ktoré nikdy nezabudnem. Boli sme každý iný, ale možno preto sme sa jeden do druhého zamilovali. Ako mnoho iných vzťahov, aj my sme sa bohužiaľ dostali časom do problémov. Dlho sme sa ich snažili vyriešiť, chvíľu to vyzeralo lepšie a chvíľu zase horšie. Ale posledné dva mesiace sme už spolu nežili,“ vysvetlila Barbora pred pár dňami.

Ako si všimol Blesk, v prípade rozchodu speváka a tenistky sú nezrovnalosti. Hoci ona hovorí o dlhšom odlúčení, Kraus o nej ešte 5. júla počas rozhovoru na filmovom festivale v Karlových Varoch s láskou hovoril. ,,Rozdelil som si Báru na dve ženy. Jedna je tá gladiátorka, tá ,sprosťanda´, druhá je moja malá Bára, v šatičkách, rozosmiata,“ povedal o živote so športovkyňou. Aj moderátor Libor Bouček ho v rozhovore nazval priateľom Barbory Strýcovej a krízu či neveru v ich vzťahu nič nenasvedčovalo.