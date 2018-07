Herec Sklár podstúpil operáciu kolena: Nohu mu pri nakrúcaní Hornej Dolnej dokaličil komparzista

Skončil na operačnom stole! Herec Peter Sklár (50) minulý týždeň utrpel škaredý úraz pri nakrúcaní markizáckej Hornej Dolnej, kedy pri nešťastnej kolízii skončil na zemi.

Hranie futbalu si odnieslo jeho koleno a na bratislavských Kramároch včera podstúpil operáciu. Herec tak skončí na péenke na dlhé tri mesiace, čo sa výrazne podpíše aj na jeho pracovných aktivitách.

Ako Nový Čas informoval koncom minulého týždňa, nakrúcanie seriálu Horná Dolná bolo pre Sklára veľmi bolestivé. Pri hraní futbalu si tak vážne zranil koleno, že musel okamžite putovať z dedinky Nová Lehota na bratislavské Kramáre. V tejto nemocnici ho včera operovali. „V pondelok idem na operáciu, potom budem vedieť viac,“ povedal Novému Času Sklár.

Na otázku, aký konkrétny zákrok podstúpil, neodpovedal. Podľa informácií Nového Času v osudnom momente, keď došlo k úrazu, mali byť na pľaci herci Peter Brajerčík, Juraj Šoko Tabaček, Matej Landl a Roman Slanina.uviedol zdroj Nového Času s tým, že Sklár by mal byť práceneschopný tri mesiace.

Záhadu, kto to má na svedomí, napokon rozlúskol jeden zo Sklárových parťákov. „Nebol to nikto z kolegov, bol to komparzista a jeho meno nepoznám,“ prezradil Matej Landl, ktorý potvrdil, že išlo len o nešťastnú náhodu.