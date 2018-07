Herec Peter Sklár sa zranil počas filmovačky: Čaká ho operácia! Je seriál Horná Dolná v ohrození?

Nepríjemné následky! Herec Peter Sklár (50) sa počas nakrúcania tak nešťastne zranil, že si to vyžiada nielen operáciu jeho uboleného kolena, ale aj scenáristický prievan v Markíze.

Hviezda seriálu Horná Dolná totiž bude musieť pracovné povinnosti na istý čas vymeniť za maródku od lekára. Televízia však výrobu ďalších častí sitkomu nezastaví a bude musieť siahnuť po pláne B!

Sklár sa spamätáva v nemocnici na Kramároch v Bratislave z vážneho úrazu, ktorý sa mu prihodil pred pár dňami. „Peter si počas nakrúcania Hornej Dolnej pri hraní futbalu zranil koleno,“ prezradil zdroj Nového Času, čo nám v sobotu potvrdil aj samotný umelec. „Idem na operáciu,“ uviedol Peter.

Tvorcom markizáckeho seriálu sa tým naplnili čierne scenáre, ktoré majú vážny dopad aj na tie „hornodolné“. Seriálový starosta Karol Frlajz je totiž hlavnou postavou, s ktorou rátajú takmer v každom obraze. Výroba ďalších dielov sitkomu tak dostáva trhliny, ktoré treba nejako zaplátať. Uvedomujú si to aj v Záhorskej Bystrici, odkiaľ si dať pokyn na zastavenie rozbehnutého valca jednoducho nemôžu dovoliť. „Seriál Horná Dolná sa nakrúca. Ak to bude potrebné, určite sa nakrúcanie prispôsobí aj zdravotnému stavu Petra Sklára,“ priznala PR manažérka Markízy Lenka Horáková. V praxi to môže znamenať sadnutie si tímu scenáristov za jeden stôl a hútanie, ako naložiť so zraneným hercom. Do úvahy teda prichádza prepisovanie celých epizód, škrtanie Sklárových nakrúcacích dní, ale aj možnosť, že pred kamerou sa objaví so sadrou na nohe. „Po operácii budem vedieť viac,“ dodal umelec.

Zakliate nakrúcanie

Sklárovi uletelo šťastie v stredu, keď na pľaci hral futbal. „Bola to blbá nešťastná náhoda. Spadol na neho kolega pri točení a prevalil mu koleno,“ tvrdí náš zdroj. Kto s Petrom v tom čase naháňal loptu neprezradil, a bobríka mlčanlivosti drží aj samotný umelec. Ten v bolestiach skončil už vlani, keď mu museli operovať meniskus.