Známy hovorca radikálne zmenil život: Profesiu vymenil za niečo, čo je typické pre ženy

Urobil rázny krok, ktorý ale neľutuje. Jozef Bačé (38) zo Žiliny už roky pracuje ako hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Posledné viac ako 2 mesiace má príjemnejšie povinnosti, lebo je na materskej dovolenke s najmladšou, 2,5-ročnou dcérkou Vikinkou. A novú „úlohu“ v rodine si nevie vynachváliť a odporúča ju každému otcovi. V súčasnosti s manželkou Katarínou (36), starším synom Jakubom (9) a dcérkami Alžbetkou (7) a Vikinkou dovolenkujú na Slovensku.

Nový Čas rodinku zastihol na Donovaloch pri Banskej Bystrici. „S prvými dvoma deťmi som nebol na materskej dovolenke. Odhodlal som sa až pri tretej dcérke, že si to vyskúšam. Chcel som totiž stráviť viac času s rodinou a možno aj vypnúť z pracovného nasadenia,“ hovorí Jozef Bačé (38) s tým, že teraz sa mu materská dovolenka prekrýva s letnými prázdninami a môže sa venovať viac aj starším deťom.

Na materskej dovolenke bude Jozef ešte do októbra. Potom ho už čakajú pracovné povinnosti. „Byť na materskej je pre človeka, ktorý je zvyknutý na prácu vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, dosť veľká zmena. Hlavne je to o inom štýle komunikácie.smeje sa muž na materskej dovolenke.

„Pokiaľ sa nezačali letné prázdniny, boli sme s dcérkou skoro stále sami dvaja spolu. Ráno príprava raňajok, hygiena a potom sme vystrojili starších do školy. Potom sme mali už čas iba pre seba. Návštevy parkov, detských ihrísk, bicyklovanie na novom bicyklíku a vidieť jej prvé kroky, ako sa učí nové veci. Odporučil by som to každému otcovi, kde si to rodina môže finančne dovoliť. Utuží to vzťah medzi otcom a deťmi,“ konštatuje Bačé s tým, že to má i ďalšie príjemné stránky.

„Takisto muž pochopí aj svoju manželku. Aj keď musím úprimne povedať, že starať sa o 2,5-ročné dieťa je niečo úplne iné, ako sa starať o dieťa od malička a vypiplať ho s dojčením, plienkami a tak ďalej. Ale stále netreba zabudnúť na viaceré veci aj v tomto veku dieťaťa, čo sa týka jeho rozvoja. Či už fyzického, duševného či mentálneho. Je to ale výborná skúsenosť,“ dodáva.