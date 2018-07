Vzniknú nízkoemisné zóny aj na Slovensku? Takto to vidí minister životného prostredia

Je len otázkou času, kedy slovenské samosprávy využijú minuloročnú zmenu legislatívy a vytvoria prvé nízkoemisné zóny.

Do nich majú povolený vstup len vozidlá od určitej emisnej triedy. V rozhovore pre TASR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

"Na západe je bežné, že sa napríklad dieselové autá vylučujú z centier miest. Ten trend je jasný, my sme k nemu spravili legislatívny rámec. Je na samosprávach, ako tento nástroj vedia využiť," poznamenal. Podľa jeho informácií už o zavedení zón uvažujú viacerí primátori.

Podľa Sólymosa envirorezort nemá nástroje na to, aby samosprávy motivoval k vytvoreniu takýchto zón. Mestá by však podľa neho mohli vedieť motivovať občanov k využívaniu dopravných prostriedkov šetrnejších k životnému prostrediu. "Napríklad by mohli zriadiť prednostné pruhy len pre ekologickejšie autá," navrhuje Sólymos.

Minister tiež v rozhovore pripomenul, že ochrana ovzdušia je nadrezortná záležitosť. Jednoznačne určiť segmenty politiky, ktorých sa znečisťovanie ovzdušia týka a priradiť k nim konkrétne kroky, je aj jedným z cieľov pripravovanej Stratégie ochrany ovzdušia. Tú chce ministerstvo prijať na jeseň. Podľa ministra bola príprava stratégie jedným z dôvodov, prečo sa Slovensko dostalo zo skupiny krajín, ktoré chcela Európska komisia žalovať za kvalitu ovzdušia.

Stratégia sa zameriava na troch hlavných pôvodcov znečistenia - dopravu, vykurovanie domácností a priemysel. Šéf envirorezortu za problém označil napríklad uhoľnú elektráreň Nováky, ktorá je veľkým znečisťovateľom.

Na otázku, prečo ministerstvo so stratégiou prichádza až tento rok, Sólymos odpovedal, že ide o komplexný dokument, ktorého príprava si vyžaduje veľa času. "Je dôležité, aby sme prijali nie rýchlu stratégiu, ale dobrú," zdôraznil. Ministerstvo sa preto podľa jeho slov snažilo pri príprave stratégie osloviť všetkých, ktorí by sa k tomu mali vyjadriť.