Mysleli si, že chlapček (4) má len horúčku: Po odhalení pravej diagnózy mu museli amputovať nohu

Mamička zverejnila na sociálnych sieťach srdcervúce fotky štvorročného synčeka, ktorému museli amputovať nohu.

Malý Jonathin Perez prišiel o svoju ľavú nohu, ktorá mu úplne odumrela, po tom ako do nej prestala prúdiť krv. Dôvodom bola nekrotizujúca fasciitída, zriedkavá, no závažná bakteriálna infekcia, ktorá sa u neho vyvinula. Statočná mamička Katie (30) z americkáho mesta Indianapolis sa o synčekov príbeh podelila so svetom na sociálnych sieťach. Chce varovať rodičov, aby sa nenechali oklamať bežnými symptómami choroby, aby nebolo prineskoro.

Chlapčeka poslali domov zo škôlky, pretože mal horúčku a bol bez energie. "Vzali sme ho k lekárke 4. apríla, no tá povedala, že nám stačí ibuprofén a odpočinok. Spomenula som jej aj boľavé nožičky, no neriešila to. Tak sme odišli domov a držali sa jej pokynov," cituje slová Katie portál The Sun. Nasledujúci deň sa jeho stav natoľko zhoršil, že Jonathin nebol schopný chodiť.

Znova ho vzali k doktorovi, ktorý im odporučil odviesť chlapca do Detskej nemocnice Riley v Indianapolise, kde podstúpi krvné testy. Bolo to obrovské šťastie, pretože ak by čakali, chlapčeka by už nemuseli zachrániť. V nemocnici totiž upadol do septického šoku. "Bola som vystrašená, bezmocná a mala som pocit viny, že sme to neodhalili skôr, aj keď sme videli príznaky. Lekári sa obávali, že zomrie," spomína na hrozné chvíle Katie.

Stav sa mu tak rýchlo zhoršoval, že ho lekári uviedli do kómy a podávali mu antibiotiká na boj proti infekcii. Podľa matky mu práve toto zachránilo život. Lekári vykonali ďalšie testy a odhalili, že jeho telíčko napadla vzácna a nebezpečná bakteriálne infekcia. Keď sa jeho zdravotný stav zhoršil musela spraviť Katie drastické rozhodnutie. Nechať Jonathinovu amputovať nohu, aby mu zachránila život.

Podstúpil osem chirurgických zákrokov, pri ktorých lekári odstránili odumreté tkanivo z ostatných končatín. Jonathina prepustili z nemocnice v júni, no stále musí chodiť na prehliadky. Zatiaľ sa mu darí dobre, no len čas ukáže ako budú fungovať napadnuté končatiny, ktoré sa podarilo zachrániť. Príčina jeho ochorenia však ostáva záhadou aj pre skúsených lekárov.