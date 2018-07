Brehy Domaše lemujú nelegálne nehnuteľnosti: 60 návrhov na odstránenie stavieb, nezmizla však ani jedna!

Brehy Domaše lemujú čierne stavby. Okolo vodnej hladiny sú ich desiatky. Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s políciu na nich v sobotu urobil záťah. Väčšinu z nich obývajú rybári.

Majiteľom stavieb sa kontroly vôbec nepáčia. “Každý si to tu stavia, tak som si postavil aj ja. Keby sa to dalo zlegalizovať, hneď to urobím,” povedal jeden z nich. Vodohospodári sa s týmto problémom boria už 20 rokov. V sobotu ich len na kontrolovanom, asi 800m dlhom úseku, narátali 20 nelegálnych stavieb.

“Dohromady ich evidujeme cez 100 plus kadejaké karavany a to môžeme kontrolovať len o naše pozemky. Čiže ich je okolo nádrže oveľa viac,” povedala riaditeľka Správy povodia Bodrogu, Eva Kolesárová. Kontroly robia pravidelne. Tam, kde nikto nie je, nechajú výzvu, aby ju odstránili. Inde si vypýtajú doklady. Niektorí majitelia sú agresívni. “Preto spolupracujeme s políciou,” priblížila Kolesárová.

Tým, ktorí boli v sobotu na Domaši dohovárala, aby nehnuteľnosť odstránili a snažila sa im vysvetliť, že zákon porušujú až dvakrát. Neoprávnene využívajú cudzí pozemok a keďže pri jeho úpravách používajú kamene, ktoré slúžia na zabezpečenie proti vlnám, tak aj narušujú brehy. Vodohospodári však nemôžu udeľovať pokuty. “Môžeme akurát podať návrh na stavebné úrady, aby vydali nariadenie na odstránenie stavby. Za posledné roky sme ich podali vyše 60. Stavebné úrady zatiaľ vydali len jedno nariadenie na odstránenie stavby a ani to sa zatiaľ nerealizovalo,” uzavrela E. Kolesárová. V kontrolách stavieb na Domaši budú vodohospodári pokračovať každý letný víkend.