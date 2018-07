Žilinčanka Zuzana opísala hororový zážitok z Tatier: Prežila som vlastnú smrť!

Výlet v Tatrách s priateľmi mohol mať pre Žilinčanku Zuzanu fatálne následky.

Priamo na vrchu Bystrá v Západných Tatrách ju zasiahol blesk a tlaková vlna ju spolu so štyrmi chlapcami odhodila niekoľko metrov. Keď sa prebrala a uvedomila si, čo sa stalo, bola šťastná, že jej pozemská púť sa ešte neskončila. Záchranári jej však oznámili niečo, čo bolo pre ňu horšie ako samotný blesk.

Zázrak v Tatrách. Inak sa nedá opísať to, čím si prešla v sobotu krátko po poludní Žilinčanka Zuzana. Zakončením dovolenky mal byť výstup na najvyšší vrch Bystrá v Západných Tatrách a potom vychutnanie guláša spolu s partiou v doline. Tam už ale nedorazila. „Bola nádherná slnečná teplá sobota, a keď sme boli tesne pred vrcholom, spadlo zopár kvapiek a udrel blesk. Tam sa moje spomienky končia,“ začína svoje rozprávanie o hororovom zážitku. Tlaková vlna ju odhodila asi 6 metrov a na chodníku pod ňou zostala veľká diera. Tričko mala spálené a roztrhané na franforce.

Blesk ju zrejme zasiahol do ruky a vyšiel palcami na nohe. Okrem nej leteli vzduchom aj štyria chlapci, ktorým sa tiež akoby zázrakom nič vážne nestalo.

Šok po zobudení

Zuzana netuší, koľko minút bola v bezvedomí. Pamätá si len to, ako sa zrazu nad ňou skláňali lekárka a záchranári. Emócie šťastia z toho, že prežila, vystriedali po oznámení, že bude transportovaná do nemocnice vrtuľníkom, pocity strachu a úzkosti. „Ja nenávidím lietanie a teraz som mala letieť, a to zavesená na lane pod vrtuľníkom. Strašné. Prežila som zásah bleskom, ale neprežijem tento let,“ pomyslela si v tej chvíli. Ako však vtipne dodáva, pánboh s ňou mal ešte nejaké plány, keďže aj strastiplný transport nakoniec prežila a v súčasnosti leží na jiske v Poprade. Na celom tele má viacero popálenín a po odhodení tlakovou vlnou si nepríjemne udrela aj chrbticu, takže si ešte niekoľko dní určite poleží.

Strach o rodinu

Výlet absolvovala aj s manželom a tehotnou dcérou, o ktorých mala v prvých minútach obrovský strach. Našťastie sa nikomu nič nestalo. „Ja som asi taký rodinný hromozvod. Teraz sú už všetci doma v Žiline. Manžel musí oprať kopy bielizne a ísť pracovať. Verím, že sa z toho rýchlo dostanem a pôjdem domov,“ dodala s úsmevom pani Zuzana, ktorá nemá, našťastie, nič zlomené a lekári vylúčili aj vnútorné zranenia, čo je po takomto zásahu až neuveriteľné.

Čo sa deje pri zásahu blesku do človeka