Opustené medvieďatá zo Zázrivej našli nový domov: Skončia v jednej zo slovenských zoo

Sirôtky sú zachránené. Dvaja vyhladovaní najdúchovia z Malej Fatry sa naučili všetko, čo treba.

Po necelých 5 mesiacoch pobytu v záchrannej stanici v Zázrivej tak môžu chlpaté medvedíky začať nový život. Veselí šarvanci Kvetka a Albert zvládli dospievanie na jednotku a ochranári ich odovzdajú ošetrovateľom v bojnickej zoo. Dvaja ich súrodenci, ktorí taktiež prežili vďaka dobrým ľuďom, našli domov v Česku.

Dojímavé video zo života chlpáčov zverejnila Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej. Sociálne siete ihneď zaplavila vlna radosti z roztomilej zvieracej krásy. Keby nebolo hrdinov, ochrancov Národného parku Malá Fatra z Varína a záchranárov Dorotky, Ivana a Jakuba, štvormesačná Kvetka a jej braček Albert by v zime v Malej Fatre neprežili. „Bolo to krásnych devätnásť týždňov, robili pokroky doslova zo dňa na deň a bolo úžasné prežívať s nimi tú radosť z prírody,“ hovorí šéf záchrannej stanice Metod Macek.

Medvieďatá si za krátky čas v chovnej stanici osvojili všetko, aby sa z nich mohli stať pravé šelmy. Naučili sa, čo je to dážď, či ako sa kúpať v jazierku. Zvládli techniku šplhu po stromoch, naháňačku s inými zvermi... Postupne zvládli obrať maliny, čučoriedky, no aj náročnú techniku chytania mravcov.

Huňatí súrodenci poputujú teraz do zoo Bojnice. Hoci sa mnoho ľudí proti tomu búri, ochrancovia nemajú inú možnosť. „Čítam kritické ohlasy, že teraz budú v Bojniciach, lenže sú už na ľudí zvyknuté a kam by sme ich mali vypustiť? Aby nám zliezli niekde do dediny a potom ľudia volali, že krvilačné šelmy im ohrozujú životy? V Bojniciach bude o nich dobre postarané,“ vysvetlil rozhodnutie ochranárov Metod Macek. Štvormesačné medvedíky našiel v zime opustené v brlohu náhodný turista. Záchranárom sa podarilo zachrániť všetky štyri mladé, dve sú v Českom Krumlove u našich susedov.