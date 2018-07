Jedinečná expozícia na Liptove: Motýlia šou v priamom prenose

Takú krásu sa oplatí vidieť. Iba niekoľko desiatok metrov od kontaktnej zoo pri Liptovskom Mikuláši vyrástla motýlia záhrada.

Na ploche 800 štvorcových metrov je až 3 000 lietajúcich tropických motýľov a 50 druhov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prostredníctvom jedinečnej expozície, ktorá potrvá do 16. septembra, ľudia môžu vidieť napríklad aj najväčšieho denného motýľa - Attacus atlas (okáň atlas), ktorého rozpätie krídel 30 cm. „Ide tu o bezprostredný kontakt s tropickými motýľmi. Ľudia majú takisto možnosť vidieť celý vývojový cyklus motýľa. To znamená všetky štyri fázy, a to vajíčko, húsenicu, kuklu a dospelého motýľa. A z Anglicka z motýlej farmy nám raz do týždňa vozia kukly motýľov. Kukla je totiž jediné štádium, v ktorom sa dá prepravovať, a preváža sa v termonádobách,“ povedal Peter Kompiš z kontaktnej zoo pri Liptovskom Mikuláši s tým, že motýľ sa dožíva zhruba od jedného týždňa do dvoch mesiacov. Jednorazový vstup stojí 7 eur, spolu so vstupom do kontaktnej zoo zaplatíte 12 eur.

Motýlia záhrada

nachádza sa v nej 3000 lietajúcich tropických kúskov

spolu tu nájdete 50 druhvo motýľov

nachádza sa na ploche 800 m2

možno v nej vidieť celý ich vývojový cyklus

Ataccus atlas