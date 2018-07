Zmeny od januára pre sporiteľov: Výpis z III. piliera vám prezradí viac!

Sporíte si na dôchodok v treťom pilieri, alebo sa nad tým zamýšľate? Od januára budúceho roka budete mať viac informácií o svojich úsporách.

Ministerstvo práce navrhuje zmeniť obsah výpisu z účtu v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Čo zistíte, keď si tento dokument prezriete? Čo sa zmení pre sporiteľov?

Chceli by ste vedieť, s čím môžete rátať, keď pôjdete do dôchodku? Najprv takú možnosť budú mať ľudia, ktorí si sporia v III. pilieri. Ministerstvo práce navrhuje, aby výpis z účtu obsahoval iba najdôležitejšie informácie a bol jasný a zrozumiteľný. „Ide o dokument, ktorý má občanom čo najviac uľahčiť porozumenie o stave ich účtov a dôchodkových nárokoch,” povedal šéf rezortu Ján Richter.

Z nového výpisu sa dozviete, v akom veku by ste mohli uplatniť nárok na dôchodok, aký vysoký by mohol byť, či to, koľko eur platíte za správu a zhodnotenie úspor. „Výpis z dôchodkového účtu si v súčasnosti vyžaduje konzultáciu s odborníkom. Neposkytuje veľa zásadných informácií, pričom ani neviete, či platíte dosť a čo môžete z nasporenej sumy očakávať,” povedala generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia ministerstva Jana Kolesárová.

Tieto informácie bude výpis obsahovať

akú sumu máte nasporenú k určitému dátumu

koľko eur v priemere si sporíte a ako vám prispieva zamestnávateľ

váš predpokladaný vek pre doplnkový starobný dôchodok - ako dlho ešte si musíte sporiť - celková hodnota vašich úspor k určitému dátumu

koľko eur platíte za správu či za zhodnotenie úspor

tri prognózy výšky dôchodku vyplácaného 5 rokov (základná, pesimistická a optimistická)

ako inflácia môže znížiť kúpnu silu vašich úspor

akej sume bude zodpovedať množstvo tovarov a služieb, ktoré si budete môcť kúpiť

Kedy a akou formou dostanete výpis

Doplnkové dôchodkové spoločnosti budú výpisy posielať v priebehu januára a februára 2019. Komunikácia bude prebiehať elektronicky. Kto chce výpis v listinnej podobe, musí o to požiadať

Oranžová obálka

Zmeny vo výpisoch pre účastníkov III. piliera sú len začiatok. Budúci rok sa bude pracovať na zmenách výpisov v II. pilieri a potom sa má zlepšiť aj informovanosť o základnom dôchodkovom zabezpečení - I. pilieri. Výsledkom bude individualizovaný dokument, v zahraničí známy ako oranžová obálka. „Ten má občanovi čo najviac uľahčiť porozumenie o stave a hodnote jeho dôchodkových úspor a zdôrazniť vplyv jeho vlastných rozhodnutí na výšku jeho budúceho dôchodku,” píše ministerstvo práce.

Kto je účastníkom

možnosť sporiť si má zamestnanec alebo iná osoba, ktorá mala najmenej 18 rokov

povinnosť sporiť si majú zamestnanec, ktorý vykonáva práce kategórie 3 alebo 4 (tzv. riziková práca), tanečný umelec a hráč na dychový nástroj

za človeka v rizikovom zamestnaní platí príspevky zamestnávateľ

zamestnávateľ prispieva vo výške minimálne 2 % vymeriavacieho základu

Na čo máte nárok