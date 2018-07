Máte živnosť a daňové priznanie ste podali v riadnej lehote? Zistite, ako sa zmenia odvody do Sociálnej poisťovne

Máte živnosť a daňové priznanie ste podali v riadnej lehote?

Sociálna poisťovňa do 21. júla rozoslala takmer 177-tisíc listov, ktorými samostatne zárobkovo činné osoby informuje, či od júla musia platiť odvody a v akej výške. Od čoho závisí, či máte povinné sociálne poistenie, alebo nie? Čo musíte urobiť?

V polovici roka sa posudzuje povinnosť živnostníkov platiť odvody do So­ciálnej poisťovne. Dôležité je, aký vysoký príjem z podnikania za rok 2017 ste priznali. „Povinné poistenie vzniká od 1. júla 2018 samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré za rok 2017 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5 472 eur, nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2018 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Pri výpočte odvodov sa vychádza zo základu dane zvýšeného o príspevky do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne v minulom roku. Tento rok je najnižšie sociálne poistné 151,16 eura mesačne.

TRI MOŽNÉ PRÍPADY

1. Príjem vyše 5 472 €, platili ste odvody

nepretržite pokračujete v povinnom poistení

Sociálna poisťovňa vám oznámila výšku odvodov od júla 2018

ak ide o novú sumu, zmeníte trvalý platobný príkaz a prvý raz ju odvediete do 8. augusta

2. Príjem vyše 5 472 €, nič ste neplatili

od 1. júla máte povinné sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa vás prihlásila do systému a oznámila vám výšku odvodov

vytvoríte si trvalý platobný príkaz a prvé poistné odvediete do 8. augusta

3. Príjem do 5 472 €, platili ste odvody

30. júna vám povinné sociálne poistenie zaniklo

Sociálna poisťovňa vás odhlásila zo systému a oznámila vám to

trvalý platobný príkaz zrušíte

Vedeli ste?

Kto odvody neplatil a nebude ich platiť ani od júla, oznámenie nedostane.

VYHNITE SA NEDOPLATKOM

každá pobočka Sociálnej poisťovne má svoje číslo účtu, začína sa šesťčíslím 700015

začína sa šesťčíslím 700015 variabilný symbol je číslo, ktoré vám poisťovňa pridelila

je číslo, ktoré vám poisťovňa pridelila špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému platba patrí, má tvar MMRRRR, napr. 072018

označuje obdobie, ku ktorému platba patrí, má tvar MMRRRR, napr. 072018 ak odvody uhrádzate trvalým príkazom, špecifický symbol je 88

špecifický symbol je 88 konštantný symbol nie je povinný, pri bezhotovostnom prevode je 3118

S DAŇAMI ODLOŽÍTE AJ ODVODY

Ak ste si daňové priznanie odložili, povinné sociálne poistenie vám môže vzniknúť až 1. októbra. Živnostníkov, ktorí majú odklad, poisťovňa upozorní v októbri. „Ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2018,“ dodáva poisťovňa.

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE POSIELAJÚ ZÚČTOVANIE

Okrem listu zo Sociálnej poisťovne môžete v pošte nájsť aj oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017. Výsledkom je buď preplatok, alebo nedoplatok, ktorý v zásade treba uhradiť do 60 dní od doručenia výkazu. Výška preddavku do zdravotnej poisťovne sa mení až k 1. januáru. Koľko eur musíte odvádzať v budúcom roku, nájdete na druhej strane oznámenia.