Malý chlapec chcel od holiča nový strih: Stačila sekunda, po hlave mu stekala krv!

Jude Sannicandro zo Spojených štátov pracuje ako holič a rozhodol sa, že si vystrelí so svojho detského zákazníka.

Chlapec Vito predčasom nachytal Jude tým, že mu na pult položil umelého švába, píše Lad Bible. Ten mu to chcel teraz vrátiť a tak vymyslel diabolský plán. Vito si prišiel dať k holičovi urobiť nový strih a pritom ako mu Jude strihal vlasy strojčekom sa stala malá "nehoda". "Dávaj pozor, tento je skutočne ostrý, dobre? Oh, nehýb sa," hovorí Jude vo videu. Vtedy sa holič tvári, že chlapca porezal. "Krvácam?," pýta sa znepokojene Vito. "Ehmm, možno trošku," klame Jude.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mladík dokonca odpovie holičovi, že ho to trochu bolí. Chlapcovi začne z ucha tiecť krv a Jude sa vyľaká, ale prosí Vita, ktorý už kričí na mamu, aby jej to nepovedal. "Nemyslím si, že je to až také zlé," utešuje ho holič. Neskôr však uzná, žeby mali zavolať pohotovosť, ale to už Vitove ucho padá na zem. Teraz už Vito začína naozaj vyvádzať a chce svoju mamu. Nakoniec prichádza so smiechom jeho mama, ktorá o všetkom vedela.