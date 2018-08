Pri sympatickej doktorke z Nových Zámkov sa zasekol stroj času: Neuhádnete, koľko má Andrea rokov!

Je uznávanou odborníčkou vo svojom odbore a jej výzor vyráža dych. Reč je o očnej doktorke Andrei Salgóovej (50) z Nových Zámkov, pri ktorej sa akoby zasekol stroj času. Päťdesiatku jej netipuje vôbec nikto, vyzerá totiž o 20 rokov mladšie. Podľa nej za jej výzor môže genetika, ale aj mladistvé zmýšľanie a rodinné zázemie.

Povesť o vysokej odbornosti, profesionalite, ale aj ľudskosti očnej lekárky Andrei Salgóovej (50) z Nových Zámkov dávno prekročili hranice okresu. Kto ju však uvidí prvý raz, tak doslova stratí reč. Pôsobí ako mladé dievča, je doslova krásna, charizmatická a milá.

„Myslím si, že základ je určite v genetike. Ale vonkajší výzor je v prvom rade odrazom vnútornej krásy, ktorú človek má. Pre mňa je základom rodina, rodinné zázemie, bez toho by som nevedela fungovať,“ prezrádza svoj recept na krásu Andrea. „S mojím manželom, ktorý je tiež lekár, sme sa zoznámili ešte ako spolužiaci na gymnáziu. Bola a je to moja prvá a jediná láska v živote,“ usmieva sa šarmantná lekárka a jej slová v dnešnej dobe vyznievajú priam neuveriteľne. „Máme spolu dvoch už dospelých synov, obaja sa rozhodli ísť v našich šľapajach a stať sa lekármi.“

O tom, že ona sa svojej práci venuje naozaj naplno, svedčí aj fakt, že vo svojej ambulancii má neuveriteľných 27-tisíc pacientov. „Vždy som chcela byť lekárkou, od malička som pitvala bábiky. Rodičia si mysleli, že ma to prejde, ale nestalo sa tak, bola to moja jasná voľba,“ hovorí. Začínala ako internistka, ale keď sa jej narodil syn, museli časovo riešiť čo ďalej. „Jednoducho sa to nedalo zvládnuť, keďže aj manžel je lekár. Moja voľba potom úplne náhodou prešla na oči a nikdy som to neľutovala. Ja som sa v tom našla,“ smeje sa Andrea. A čo robí, že vždy tak dobre vyzerá? „Každý deň si nájdem čas byť aspoň 10 minút sama so sebou, niečo ako meditácia. Cvičím jogu a teším sa zo života. Vždy som pozitívne naladená. A veľa mi dáva umenie, ktoré milujem,“ s úsmevom prezrádza šarmantná doktorka.