Dobitý Sagan melie z posledného: Dokončiť túto etapu je viac ako víťazstvo!

Reakcia Petra Sagana po poslednej horskej etape hovorí za všetko.

"Celá etapa bola pre mňa veľmi ťažká. Pre mňa to bol najťažší deň na bicykli za posledných desať rokov. Myslím, že ste v televízii videli, ako veľmi som trpel. Ak by to bola klasika, odstúpil by som. Ak by som nemal zelený dres, možno by som to spravil tiež. Ale mal som ho na sebe a chcel som ho doviezť do cieľa, či už v časovom limite alebo nie. Dokončiť túto etapu pre mňa znamená viac ako víťazstvo. Bolo to naozaj veľmi ťažké a zvládol som to len vďaka mojim tímovým kolegom Danielovi Ossovi, Maciejovi Bodnarovi a Lukasovi Pöstlbergerovi, ktorí zostali po mojom boku počas celej etapy," povedal Sagan pre oficiálnu stránku Tour.