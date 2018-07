Americká televízia je unesená zo Sagana: Beethoven či Einstein cyklistiky!

Americkej športovej televíznej stanici ESPN neunikli kvality slovenského cyklistu Petra Sagana a uviedla, že jeho energia by stačila na televízne vysielanie na viac než 20 hodín.

Sagan sa v poslednej horskej etape trápil, Thomas zvýšil náskok na čele

"Slovák Peter Sagan si v 16. etape zaistil svoj takmer rekordný šiesty zelený dres. Dva dni predtým, v 15. etape, sa stal prvým jazdcom, ktorý dosiahol trojciferné číslo v počte dní, počas ktorých mal oblečený špeciálny dres," uviedla v piatok ESPN na svojom webovom portáli v článku o záverečnej etape Tour de France v Paríži.

Športová televízia dodala, že Sagan šprint na Champs-Elysées ešte nikdy nevyhral, ale tento rok, s niekoľkými špecialistami už mimo pretekov, by sme nemali byť prekvapení, ak ho uvidíme ísť si po víťazstvo. Televízia dodala vyjadrenie nemeckého cyklistu Jensa Voigta, ktorý prirovnal Sagana k Beethovenovi či Einsteinovi cyklistiky.

"1417 wattov. To bola Saganova vrcholová energia počas 18-sekundového šprintu na pretekoch Okolo Švajčiarska v roku 2017. To by bolo pre televíziu dosť na viac ako 20 hodín vysielania," uviedla ESPN.

Záverečná, v poradí 21. a 116 kilometrov dlhá etapa Tour de France, končiaca na Champs-Elysées v Paríži, sa uskutoční v nedeľu.