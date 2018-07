Ficova exradkyňa Trošková sa sťahuje do mezonetu s vírivkou: Bývanie za 250 000 €!

Pľasla sa po vrecku. Bývalá hlavná štátna radkyňa Mária Trošková (31) sa po odchode z Úradu vlády pomaly začleňuje do normálneho života.

Oproti bežným smrteľníkom si však bude užívať poriadne luxusné bývanie. Podľa informácií Nového Času investovala do nového mezonetu v Petržalke približne 250 000 €. Ako si honosný byt mohla dovoliť?

Nový Čas nedávno informoval o tom, že Trošková sa stretáva s realitným podnikateľom Martinom Kokavcom, ktorého firma novú bytovku stavala. Ten oficiálne tvrdil, že nevie o tom, čo jeho kamarátka v novostavbe robí. „Ja som bol tiež niekoľkokrát hocikde, možno ju tam baví to prostredie, možno tam má nejakú kamarátku. Nepoznám klientov, ktorí sú tam,“ opisoval Kokavec. 13-poschodová bytovka už je v súčasnosti dostavaná a úrady majú dolaďovať posledné detaily, aby Troškovej kúpu zoficiálnili.

Podľa našich informácií sa luxusné hniezdočko predávalo za viac ako 250 000 €. „Kúpila si rozľahlý rohový byt. Je na jej meno. Chodila pošta od správcovskej spoločnosti a tá chodí výhradne na majiteľa,“ povedal dobre informovaný zdroj.

Z katastra nehnuteľností zatiaľ nie je jasné, či si Trošková na mezonet brala hypotéku. Veľkometrážny priestor s výhľadom na Bratislavský hrad sa predával už s vírivkou na terase. „Viem, že byty v tomto komplexe sa predávali dobre. Ak sa bavíme o štandardnom vybavení bytu, odhadujem cenu za štvorcový meter na približne 2 400 €,“ uviedla Daniela Danihel Rážová z realitnej kancelárie Bond Reality.

Ak Trošková prikúpila parkovacie miesto, musela zaplatiť ďalších 13 000 €. Z Úradu vlády sa štátna radkyňa porúčala pred pár mesiacmi po troch rokoch služby po tom, čo vyšli najavo jej prepojenia na taliansku mafiu. Jej čistý mesačný príjem sa podľa tabuliek pohyboval okolo 900 €.

Na účet jej však pri dobrom výkone mohla cinknúť mesačne ešte raz taká odmena. Riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčiarik hovorí, že v prípade hypotéky by bola splátka vysoká. „Pri hypotéke vo výške 250 000€ by pri súčasných úrokových sadzbách vyšla mesačná splátka na minimálne 800 €. Pokiaľ odpočítame od jej predpokladaného čistého príjmu 900 € len životné minimum, čo je dnes 205 €, na splátku takejto hypotéky by to nevyšlo,“ tvrdí Ovčiarik o jej základnom plate. Bývalá playmate v realitnom biznise nie je žiadnym nováčikom, podľa katastra už má byt v Trenčianskych Tepliciach či dom v Púchove.

Nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom, takže zatiaľ nimi Trošková ani neručí. Vo svojom novom domove si však už stihla narobiť nepriateľov, keďže sa na jej bordel pri vstupnom vchode sťažovali susedia aj oznamom na dverách.

Luxuný mezonet: 97 m2

Rozľahlá terasa: 53 m2

Jacuzzi v cene