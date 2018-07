Líder Tour de France bol blízko pohromy, po divákovi pátra polícia

Mohlo sa to pre neho skončiť zle. Britský cyklista Geraint Thomas (32), líder 105. ročníka Tour de France, mal v závere 17. etapy aj kus šťastia.

V záverečnom stúpaní do cieľa ho totiž jeden z divákov v drese francúzskeho družstva Ag2r La Mondiale nebezpečne ohrozil, keď ho chcel zasiahnuť do pravej ruky. Nechýbalo veľa a Thomas mohol skončiť na zemi.

"Cítil som to, nebolo to ako chytenie za ruku, ale skôr ako úder. Išiel som dosť rýchlo a vyhodilo ma to z ideálnej jazdnej dráhy. Bol som trochu v šoku, ale všetko dopadlo v poriadku. Ľahko som sa mohol ocitnúť na zemi a stratiť čas. Určite by som tak nezvýšil svoj náskok. Všetci chceme iba jazdiť na bicykloch a byť v bezpečí," povedal pre Wales Online Thomas, ktorý diváka nazval idiotom.

Portál Wales Online priniesol o čosi neskôr informáciu, že po neprispôsobivom divákovi už pátra francúzska polícia.