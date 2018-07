Fanúšikovia Sparty sú po prehre na Balkáne vytočení: Chcú koniec Hapala!

Trénerovi českého futbalového klubu Sparta Praha Pavlovi Hapalovi a jeho zverencom nevyšlo úvodné vystúpenie v tohtoročnej Európskej lige UEFA.

Sparťania pod vedením bývalého kouča slovenskej "dvadsaťjednotky" prekvapujúco nestačili v prvom zápase 2. predkola na srbský tím Spartak Subotica a na Balkáne prehrali 0:2.

"Rudým" tak hrozí, že sa podobne ako v predchádzajúcej sezóne nedostanú do základnej skupiny EL. "Začali sme katastrofálne. Mali sme problémy s prihrávkami, veľa lôpt sme stratili. Druhý polčas bol o niečo lepší, tlačili sme sa dopredu, no dostali sme ďalší gól. Myslel som si, že súper dá ešte jeden, pretože chodil po našich chybách stále do brejkov. Mali sme jednu sľubnú šancu, ale gól sme nedokázali streliť. Chýbal nám nápad, myšlienka, iskra. Domáci bojovali a behali," citoval Hapala portál idnes.cz.

Po konci stretnutia kričali sparťanskí fanúšikovia "Hapal, von!". "Je to nepríjemné, ale, samozrejme, som za to zodpovedný. Pre Spartu však robím maximum, takisto aj celý realizačný tím a všetci hráči. Stále verím, že postúpime. Šanca tu je," doplnil 49-ročný rodák z Kroměříža.

Odveta je na programe vo štvrtok 2. augusta o 19.00 h v pražskej Generali Arene.