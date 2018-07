Hrdinské dievčatká Mia, Sara a Monika: Návrat do tábora po zrážke s multicarom

Sú to bojovníčky! Mia (10), Sara (9) a Monika (9) sa doliečujú zo zranení, ktoré im spôsobila zrážka s multicarom.

Ten v utorok nečakane vybehol na chodník na skupinku detí z denného tábora. Na hrôzostrašný zážitok, ktorý sa im prihodil, nezabudnú, dve z nich sa však rozhodli v tábore zostať až do dnešného konca. Najstaršia z nich, ktorá po náraze utrpela zlomeninu členka, však skončila v nemocnici.

Monika (9) do tábora prišla aj po utorkovej hrozivo vyzerajúcej havárii. „Trocha ma to ešte páli, ale nechcem na to myslieť,“ povedala Novému Času pri bazéne na Čingove, kam sa deti včera išli kúpať. „Teším sa na kamarátky a ihneď som sa pýtala do tábora, lebo je tam veľmi dobre a páči sa mi to,“ uviedla Sara (9), ktorá plávanie musela vynechať a s babkou išla na chirurgiu na preväz, pretože má na nohe tržnú ranu.

povedala riaditeľka novoveského Centra voľného času Ľubica Šefčíková s tým, že deti sa ešte dlho pýtali, čo urobili zle, že na nich vybehol autom ten ujo.Dve z nich dokonca pokračujú v tábore, lebo medzi kamarátmi je im veľmi dobre a nechcú, aby ostatné smútili,“ dodala.

K nehode, keď vodič (74) s multicarom pred priechodom pre chodcov nestačil zabrzdiť a narazil do detí na chodníku, došlo v utorok. Nehoda je zatiaľ riešená ako priestupok, alkohol v tomto prípade neasistoval. Šoférovi však zobrali vodičák.