Dcéra moderátora z Jojky sa za pár minút zmenila na nepoznanie: Zistíte, čo urobila, budete jej tlieskať!

Slováci sa neboja robiť dobré skutky. Ukázalo sa, že práve deti a tínedžeri myslia na druhých a sami prejdu výraznou zmenou, len aby niekomu pomohli.

Pred dvoma dňami sme zverejnili článok o 11-ročnej Laure, ktorej nevadilo, že príde o svoju krásnu dlhú hrivu. Obetovala ju pre choré detičky.

Do redakcie nám prišiel tip na ďalšiu odvážnu mladú dievčinu. Ide o Paulínku, dcéru moderátora z Jojky Pavla Michalku. Aj tá sa rozhodla urobiť skvelú vec. A hoci si prešla poriadnou zmenou, vôbec to neľutuje. Namiesto dlhých vlasov ju teraz zdobí krátky účes. No okrem neho aj dobrý pocit na duši.

Mladé hrdinky si veľmi dobre uvedomujú, že vlasy im dorastú, no pocit z vykonania dobrého skutku nie je ničím nahraditeľný. Vlasy, ktoré si ostrihali poputujú pre detičky, ktorým vlásky vypadali kvôli chorobe.