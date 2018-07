Po pohľade na choré detičky urobila malá Slovenka Laura ťažké rozhodnutie: Uvidíte ju na 2.fotke, neudržíte slzy!

Školáčka Laura (11) sa v pondelok v jednom z bratislavských kaderníctiev dala ostrihať pre dobrú vec.

Dievčatko sa zúčastnilo na projekte, ktorý organizuje Liga proti rakovine, a jeho poslaním je materiálna a morálna podpora pacientiek s rakovinou, ktoré prišli vplyvom liečby o svoje vlasy. „Ona už o tom hovorila pred rokom. Videla deti po chemoterapii v televízii a rozhodla sa, že chce pomôcť. Všetci sme boli z toho prekvapení,“ potvrdila nám Laurina mama Michaela Prváková (37). Vlasy pritom môžu darovať nielen deti, ale aj ženy a muži, minimálne však 40 cm, ktoré sú nefarbené či farbené do svetlého odtieňa.

Laura, ktorá si dala odstrihnúť 45 centimetrov z vlasov dúfa, že ich dostane dievčatko a prinesú mu radosť a chuť do života. „Chcem darovať svoje vlasy, lebo viem, že sú detičky, ktoré ich nemajú a potrebujú ich,“ povedala Laura so slzami v očiach. Priznala sa, že dlhé vlasy jej niekedy aj liezli na nervy, ale vydržala. „Niekedy som sa cítila ako princezná, ale sú aj princezné, ktoré nemajú dlhé vlasy,“ povedala Laura. To, či to urobí znova, nevie, ale veľmi sa teší, že takto mohla pomôcť. „Ľudia by sa nemali báť darovať vlasy tým, ktorí to potrebujú,“ uzavrela Laura.