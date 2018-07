Manželia Švajdovci môžu na zahraničnú dovolenku zabudnúť: Čo je za tým?!

Menia plány! Markizácke hviezdy Zlatica Švajdová Puškárová (41) a Patrik Švajda (46) sú veľkými obľúbencami oddychu pri mori.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tento rok prišlo zo strany známych tvári televíznej obrazovky k zásadnému rozhodnutiu. Vyzerá to tak, že nielenže vyškrtli ich milované Turecko z repertoára, no na zahraničnú dovolenku môže rodinka zabudnúť! Čo je dôvodom?!

Zlatica a Patrik si nenechali ujsť ich milovanú cestu do luxusného komplexu Titanic v tureckej Antalyi. Raj na zemi navštívili hneď sedemkrát. Zmena lokácie prišla v roku 2016, keď si v máji užívali svadobnú cestu v Ománe a v júli okúsili more v Chorvátsku. Minulý rok však Zlaticu nechali doma, pretože tá venovala všetok svoj čas novému členovi rodinky. „Je ešte maličký a ja cestovanie s bábätkami veľmi neuznávam,“ povedala vtedy mamina.

Vyzerá to tak, že trendu spoznávať Slovensko prepadli všetci členovia klanu Švajdovcov, pretože tohtoročné leto bude bez mora. „Zatiaľ neplánujeme. Sme takí 50 na 50, či by sme to koncom augusta dali na týždeň. Ale nie sme rozhodnutí,“ vysvetlil Patrik, pre ktorého je čas s rodinou najdôležitejší. „Zvažujeme, či to s malým má význam. Má ešte len rok, čiže si to neužije nikto. Čiže či radšej nepočkať a nevyužiť to, čo máme. Pobehať Slovensko - boli sme na Domaši, v Trenčianskych Tepliciach, využívame kratšie trasy. Chodíme na chalupu a užívame si vidiek,“ dodal s úsmevom markizák.