Kotlebova strana chcela propagovať kontroverzný film: Z miesta a dátumu premiéry vás zamrazí

Fašisti z Kotlebovej ĽSNS si históriu našej krajiny vykladajú svojsky. Najnovšie junáci z ich strany a amatérski historici vytvorili dokument, ktorý velebí Jozefa Tisa a zavrhuje Slovenské národné povstanie, ktoré je aj podľa nedávneho prieskumu najsvetlejšou chvíľkou našich dejín.

Premiéru si naplánovali v Poprade, teda meste, odkiaľ začali za II. svet. vojny deportovať Židov a v dátume, ktorý pripomína diktátora Adolfa Hitlera.

Autormi dokumentu sú predseda kežmarského ĽSNS Ján Pastuzsek a Dávid Pavlík. Ako prominentného hosťa si na premiéru kine Tatran pozvali poslanca Milana Mazureka. „Na Povstanie nemáme dobré spomienky, nám to nebolo treba, aby sme proti sebe povstali,“ hovorí v upútavke dokumentu dôchodca.

Za dátum premiéry si fašisti vybrali 8. 8., čo v neonacistickej hantírke znamená pozdrav Heil Hitler. Mesto Poprad akciu zrušilo.povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.

Fašisti a história - ako hrach na stenu

Dušan Kováč, historik

Kotlebovci sa nikdy netajili svojím obdivom k Slovenskému štátu. Ide len o to, do akej miery nenapĺňajú literu zákona, ktorá u nás zakazuje propagovať fašizmus . To, že niečo také natočia, nie je prekvapivé. Ich ozajstná história nezaujíma a nechcú ju poznať. Vytvorili si svoj obraz a ten budú donekonečna opakovať a akýkoľvek kritický argument sa od nich odráža ako hrach od steny.