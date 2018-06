Kotleba povedal, že s Rómami nemá problém: Ako prezident by som vedel spájať, nie segregovať

Predstavitelia ĽSNS nikdy nehodnotili ľudí na základe kolektívnej viny, ale vždy hodnotili jednotlivcov podľa toho, ako sa správajú.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf strany Marian Kotleba, ktorý sa pokúsi zabojovať o post prezidenta SR. "Ako hlava štátu by som vedel spájať, nikoho nechcem segregovať. Našu stranu volilo aj mnoho Rómov. S Rómami na Slovensku nemáme problém ako s celou skupinou, ale rozlišujeme medzi nimi ľudí podľa správania. Tí, ktorí sú plnohodnotní členovia spoločnosti a uznávajú aj svoje povinnosti a nielen práva, s tými nemáme žiaden problém. Ale rovnaký meter musí platiť na všetkých ľudí," apeloval.

Podľa Kotlebu potrebujeme skutočne slovenského prezidenta, ktorý nebude orientovaný len na jednu svetovú stranu, ktorý jasne povie, že SR nemá čo robiť v zločineckej organizácii NATO a že si musí napraviť vzťahy s Ruskom. Na otázku, či sú už preč časy, kedy chodil po Slovensku v gardistickej uniforme, velebil za vlastizradu popraveného prezidenta Jozefa Tisa a jeho stranu zakázal Najvyšší súd SR, Kotleba odvetil, že každý prechádza nejakým vývojom. "Veci, ktoré boli pred desiatimi rokmi, boli vtedy a sú veci dnes. Hodnoťte ma podľa skutkov, podľa toho, ako pracujeme v NR SR a aké návrhy nosíme," odporučil a doplnil, že o Tisovi by bolo dobré zorganizovať debatu s historikmi.

To, že jeho poslanec Milan Mazurek ešte v roku 2015 kričal na bratislavskej stanici na moslimskú rodinu s dieťaťom v kočíku, Kotleba priznáva a nepovažuje to za správne a slušné. Odmieta však opakované obvinenia, že by do nich Mazurek čokoľvek hádzal.

Na margo súdeného poslanca ĽSNS Stanislava M., ktorý na Špecializovanom trestnom súde čelí obžalobe pre hanlivý status na sociálnej sieti, Kotleba uviedol, že ide o absolútne zmanipulovanú politickú záležitosť. "Stanislav M. bol ako prvý poslanec NR SR políciou vytiahnutý zo zasadnutia výboru. NAKA zasiahla do výkonu mandátu nevinného poslanca, čo je nemysliteľné. On žiadne nenávistné statusy neformuloval," uistil Kotleba a zopakoval, že Stanislav M. nie je zručný v práci s počítačom, ktorý aktívne využívať nevie.