Cieľ je jasný: Nitra chce na novom štadióne tvrdiť muziku

Nitrianski futbalisti si prípravné obdobie na jesennú časť Fortuna ligy 2018/2019 o týždeň predĺžili.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Domáci duel 1. kola s AS Trenčín odložila Únia ligových klubov (ÚLK) pre povinnosti hostí Európskej lige UEFA a odohrajú ho v náhradnom termíne. Na úvodné ligové stretnutie tak nastúpia "Trogári" v sobotu 28. júla na ihrisku MŠK Žilina.

Futbalisti FC Nitra absolvovali počas letnej prípravy týždenné sústredenie a odohrali sedem zápasov.

"Pozitívom bolo, že sme hrali medzinárodné zápasy, hlavne vzhľadom na to, že nepôsobíme v európskych klubových súťažiach. V každom stretnutí sme sa snažili ukázať to, čo nacvičujeme na tréningu a to sa nám aj darilo. Dôležité ale bude, ako vstúpime do ligy," povedal pre klubovú webstránku tréner Ivan Galád.

Pred štartom novej sezóny prešiel nitriansky káder iba minimálnymi zmenami.

"My uprednostňujeme stabilitu a preto robíme len kozmetické úpravy. Dôverujem hráčom, ktorých tu máme. Nechceme každého pol roka obmieňať päť až sedem mien. Pracujeme na kvalitatívnom vývoji chlapcov, ktorí sú tu a zároveň ma veľmi teší fakt, že k nám z akadémie pribudol ďalší hráč, ktorý sa časom určite dostane do úzkeho kádra."

Kouč dúfa v početné návštevy na domácich zápasoch. "Fanúšikov sem dostane nový štadión, ale udržať ich musíme my, tréneri a hráči. Pre nás je prioritná táto úloha a až potom budeme hovoriť o umiestení. Chceme, aby sa náš nový štadión stal športovým domovom ľudí v Nitre a našich priaznivcov. Pokiaľ sa to podarí, bude aj dobré umiestnenie."

Podľa predsedu predstavenstva Mariána Valentu by mal byť nový stánok kompletne otvorený na zápas 3. kola proti Dunajskej Strede.

"Budeme robiť všetko pre to, aby mali diváci už počas tohto stretnutia ten komfort, na ktorý sa tešia. Myslím si, že technický dodávateľ stavby to zvládne tak, aby bol štadión otvorený celý, bez obmedzení," citoval portál mynitra.sme.sk Valentu, ktorý sa vyjadril aj k tohtosezónnym ambíciám.

"Mám osobný cieľ, aby sme hrali v prvej šestke. Po návrate do ligy sme skončili siedmi a bolo by alibistické hovoriť o záchrane. Musíme sa posunúť o stupienok vyššie, to je cieľ celého klubu."

Zmena nastala aj v realizačnom tíme "áčka", od novej sezóny bude prvý asistent trénera Michal Kuruc.

"Ďakujem svojmu bývalému kolegovi Jankovi Bírešovi, s ktorého prácou som bol spokojný, ale naše cesty sa rozišli. Aj to je prirodzená súčasť pracovného života. Nitra je mládežnícky klub, našou filozofiou je nielen hráčov, ale aj trénerov postupne posúvať do A-mužstva a ja to rešpektujem," doplnil Galád.

Nitra prehrala v uplynulom vzájomnom stretnutí so Žilinou v semifinále baráže o EL vysoko 0:5.

"V príprave bolo pár momentov, ktoré povzbudia trénera. Všetci sme optimisticky naladení. Rešpektujeme, že v Žiline je umelá tráva, chystáme sa na to špeciálne. Videl som počas celej prípravy, že chalani majú ambíciu odčiniť výsledok, čo sa tam zrodil. Rešpektujeme vedenie, trénerov i hráčov Žiliny, ale určite máme ambíciu pokúsiť sa o dobrý výsledok," povedal nitriansky tréner na stredajšej tlačovej konferencii.

Káder FC Nitra pre jesennú časť Fortuna ligy 2018/2019:



Brankári: Hroššo, Šípoš, Baláži

Obrancovia: Fabiš, Niba, Križan, Chovanec, Machovec, Kunik, Farkaš

Stredopoliari: Kóňa, A.Fábry, Kotrík, Šimončič, Macho, Steinhübel, Charizopulos

Útočníci: Valenta, M.Fábry, Taiwo, Chobot, Vestenický

odišli: Vencl (Horn, Rakúsko), Abrahám (Skalica), Militosjan (Sereď), Lola (Arsenal Kyjev).

prišli: Taiwo (Brno), Chobot, Baláži (dorast).