Taliansko je opäť na nohách: Uvidíme v Serii A súboj hviezd Ronaldo - Messi?

Taliansko je opäť na nohách! Len čo utíchla búrka po príchode Cristiana Ronalda do Juventusu Turín, prichádza ďalšia šokujúca informácia.

Inter Miláno má na zozname posíl barcelonskú superstar Lionela Messiho.

A zastaviť by ho podľa denníka Tuttosport nemala ani rekordná výstupná klauzula vo výške 626 miliónov libier. Ďalšie zdroje uvádzajú, že nie je reálne, že by majoritný vlastník klubu, čínsky holding Suning, odstupné v nezmyselnej výške zaplatil.

Keď sa pred pár dňami CR7 upísal Juventusu, mohli fanúšikovia ľutovať, že už neuvidia súboj dvoch najlepších futbalistov ostatných rokov - Ronalda a Messiho. Lenže teraz to vyzerá, že by o ne nemuseli prísť. Taliansku Sériu A totiž možno čaká revolúcia. Zo Španielska by sa totiž na Apeninský polostrov mohol presťahovať aj argentínsky špílmacher.

Messi síce pred ôsmimi mesiacmi v Barcelone uzavrel novú zmluvu, lenže katalánsky klub počas leta rozhadzuje miliardy za posily a objavujú sa informácie, že by sa tridsaťjedenročný hráč mohol naozaj sťahovať.

A to do Interu Miláno, ktorý má údajne hráča na zozname posíl. Naznačil to Marco Tronchetti Provera, generálny riaditeľ spoločnosti Pirelli, ktorá je jedným zo sponzorov milánskeho Interu. Povedal, že klub má v pláne urobiť najväčší obchod v histórii futbalu.

"Dúfam, že akonáhle to dovolia finančné Fair Play, môže Suning urobiť obrovskú posilu," povedal pre Tuttosport. A majú teda zálusk na Messiho? "Keby bol záujem z oboch strán, ako by mohli povedať nie?" navnadil fanúšikov Provera.