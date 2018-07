Sagan po náročnej etape: Zajtra to bude ešte horšie!

It's done : @petosagan can't be caught up in the Points Classifications and only has to reach Paris to win it for good ! í ¼í¾‰ í ½í²š

C'est fait : Sagan ne peut plus être rejoint au Classement par Points et n'a plus qu'à rallier Paris pour entériner son 6e Maillot Vert ! #TDF2018