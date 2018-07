Speváčka Švidraňová už zverila synčeka rodičom: Nezvláda rolu matky?

Sama si neporadí! Speváčka Barbora Švidraňová (30) sa pred dvoma mesiacmi stala prvýkrát mamou.

Synčeka Gabriela má s Talianom Francescom (38), ktorému však diár namiesto otcovských povinností zapĺňajú koncerty. Známej červenovláske, ktorá sa musí poriadne obracať, preto musí s výchovou drobca pomáhať niekto iný.

Švidraňová ešte dva týždne pred pôrodom nahrávala v štúdiu. Z pracovného tempa neupustila ani po narodení synčeka a prijíma pracovné pozvánky. Len nedávno bola na otvorení prírodnej galérie či nemocničnej lekárne a na svojom internetovom profile na sociálnej sieti propaguje aj rôzne produkty. Podľa vlastných slov sa totiž dokáže uživiť sama. „Nepotrebujem mužove peniaze, potrebujem jeho lásku a podporu. Francesco má turné a koncerty, takže teraz je preč,“ povedala Novému Času speváčka, ktorá mala spočiatku strach, či svoje dieťa bude vedieť šatiť, živiť a správne vychovať. Pochybnosti sa rozplynuli vďaka jej najbližším.

Veľmi mi pomáhajú. Musím veľa cestovať, niekedy aj prenocovať, niekedy malého nemôžem zobrať so sebou,“ priznala Barbora, ktorá zatiaľ nevie, dokedy bude potrebovať rodičovskú pomocnú ruku.Tá diaľka... Možno sa rozhodneme, že si založíme spoločný život niekde inde, možno sa rozídeme. Zatiaľ si dávam takých päť-šesť rokov, kým pôjde malý do školy, aby sme to nejako dali dokopy,“ uzavrela červenovláska, ktorá dúfa, že zaneprázdnený otec malého Gabriela stihne prísť v auguste na krstiny.