Osýpky postavili Trebišov do pozoru: Očkujú deti v osade i zamestnancov nemocnice

Nové opatrenia proti vzniku a šíreniu osýpok realizujú v týchto dňoch v Trebišove. Vyplývajú z výskytu podozrenia na osýpky u jedného dieťaťa v trebišovskej rómskej osade, ktoré malo predtým pobyt v ohnisku nákazy v Michalovciach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nariadil v piatok (20.7.) vyhláškou lekársky dohľad a mimoriadne očkovanie proti osýpkam pre deti s pobytom na Ulici Ivana Krasku. Týka sa to detí od šiesteho mesiaca veku do desiateho roku veku, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam.

"Cestou individuálnych rozhodnutí boli nariadené lekársky dohľad, mimoriadne očkovanie proti osýpkam, karanténne opatrenia, izolácia a dezinfekcia v domácnosti," uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková .

Počas uplynulého víkendu (21.-22 .7.) bol podľa nej organizovane prekontrolovaný očkovací status na Ulici Ivana Krasku u detí vo veku od 15. mesiaca až do 18 rokov, ktoré podliehajú pravidelnému povinnému očkovaniu, a podľa rozhodnutia vydaného verejnou vyhláškou ešte z 13. júla. "Deti, ktoré nemali úplné pravidelné povinné očkovanie proti osýpkam vzhľadom na vek, boli počas víkendu doočkované," informovala Račková. Celkovo bolo v priebehu soboty a nedele lekársky vyšetrených približne 1 200 detí vo veku od šiestich mesiacov až do 18 rokov. Zaočkovaných bolo 225 osôb jednou dávkou vakcíny.

Opatrenia prijali aj v trebišovskej nemocnici. "Vzhľadom na to, že v okrese Trebišov sa zatiaľ vyskytol jeden prípad dieťaťa, u ktorého bolo podozrenie na ochorenie osýpok, pristúpili sme v rámci nemocnice k tomu, že očkujeme pracovníkov vybraných - tých najrizikovejších - oddelení, ktoré prichádzajú do kontaktu s pacientom. V prípade, že sa epidemiologická situácia nejakým spôsobom zmení a bude väčší výskyt, tak, samozrejme, rozšírime ten počet zamestnancov, ktorých budeme očkovať," uviedol riaditeľ nemocnice Juraj Bazár.

Víkendové očkovanie detí v rómskej osade zabezpečovali ich obvodní lekári v rámci svojich ambulancií. "Tie sú síce v priestoroch nemocnice, ale sú to ich ambulancie," dodal riaditeľ.

Pravdepodobný prípad ochorenia na osýpky v Trebišove bol hlásený v piatok (20.7.) u trojročného dieťaťa s bydliskom na Ulici Ivana Krasku. Dieťa bolo predtým v Michalovciach, v ohnisku nákazy, pričom nebolo očkované proti osýpkam. Pacient bol hospitalizovaný v michalovskej nemocnici.