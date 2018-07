Európska komisia dôrazne varuje Slovákov: Prepadli sme epidémii hlúposti

Bijú na poplach. V Európe začínajú umierať ľudia na choroby, o ktorých sme si mysleli, že sú už dávnou minulosťou.

Môže za to vzrastajúca nedôvera ľudí k očkovaniu. Tú vzbudzujú najmä pochybné internetové portály, ktoré lži o očkovaní často šíria nie z nevedomosti, ale aj s vidinou zisku z predaja rôznych „zázračných“ produktov.

Na Slovensku to dokazuje epidémia osýpok na východe krajiny. Aktuálne je tam nakazených 243 ľudí a nebezpečná choroba sa šíri ďalej. Situáciu kontroluje polícia a lekári očkujú miestnych obyvateľov. No nie je to len problém Slovenska. „Viacero členských štátov Európskej únie a susedných štátov čelí v súčasnosti bezprecedentným vypuknutiam chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a to z dôvodu nedostatočnej miery zaočkovanosti. Len v roku 2017 sa v EÚ nakazilo osýpkami 14-tisíc ľudí – to je trikrát viac v porovnaní s údajmi z roku 2016. Za posledné dva roky zomrelo na osýpky 50 ľudí a na záškrt dvaja ľudia,“ píše sa v návrhu Európskej komisie. Ohrozená je aj povesť Európskej únie ako oblasti bez výskytu detskej obrny.

Komisia preto spúšťa portál, kde chce vyvracať mýty, ktoré šíria rôzne obskúrne weby. „Zaostávame za inými členskými štátmi Únie. Miera očkovania proti prenosným chorobám bola pred niekoľkými rokmi skoro stopercentná. Od roku 2012 však neustále klesá. V rámci pravidelného očkovania detí prekročili celoslovenské výsledky pre rok 2017 hranicu 95 percent. Výnimkou je základné očkovanie proti MMR (vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole), ktoré dosiahlo 94,8 percenta. Slovenské zdravotníctvo v EÚ zaostáva takmer v každom indikátore,“ píše ďalej komisia.

Pritom číslo 95 % je dôležité pre tzv. kolektívnu imunitu. Ide o taký stav odolnosti populácie, ktorá bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií. Preto napríklad niektoré škôlky odmietajú prijať deti bez očkovania. „Problémom mnohých krajín EÚ je odpor proti očkovaniu, strach z nežiaducich účinkov po očkovaní a popieranie významu očkovania v redukcii infekčných ochorení,“ uviedla Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva. „Je však potrebné prinášať o očkovaní neustále nové informácie. Pre laickú verejnosť je dnes dôležité vedieť o očkovaní čo najviac, a to nielen o samotnom princípe očkovania, ale aj o očkovaní proti jednotlivým ochoreniam. Výsledky rôznych prieskumov a klinických štúdií dostupné verejnosti sú teda smerodajné k posilneniu dôvery verejnosti v očkovanie,“ dodáva Račková.

Povinné očkovanie

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusový zápal pečene typu B (žltačka typu B), hemofi lové invazívne nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, ružienka, mumps

Nakazení v okrese Michalovce

máj 2018 - 4

jún 2018 - 34

júl 2018 - 243