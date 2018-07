Rodina s chorou Laurinkou sa musí vysťahovať: Skončia pod mostom alebo ich rozdelia?!

Sú v zúfalej situácii. Mnohopočetnej rodinke nikto nechce poskytnúť strechu nad hlavou.

Manželia Brijovci z Kežmarku, ktorí majú 5 detí vo veku od 2 do 8 rokov, sa o pár týždňov musia vysťahovať z doterajšieho podnájmu, zatiaľ však márne hľadajú nový.

Otvoriť galériu Otec Rastislav je zúfalý. Zdroj: nov

Brijovcov stíha jedno nešťastie za druhým. Ich najstaršia dcérka Laurinka (8) trpí ťažkou vrodenou chybou vyústenia močovej rúry. Musia sa o ňu starať ako v bavlnke. Potrebuje cievkovanie 12-krát do dňa. A teraz im hrozí, že sa nebudú mať kam podieť. „Z doterajšieho podnájmu musíme odísť, lebo majiteľ bytu s ním má nové plány. Zháňame nový, ale zatiaľ neúspešne. Každého odradí, keď počuje, že sme siedmi. Zvyčajne nám vravia, že ešte tak štyroch by zobrali, ale sedem je priveľa,“ poťažkal si otec Rastislav (36), ktorý sa spoločne s manželkou Boženou (32), okrem Laurinky starajú o Sebastiána (2), Natáliu (5), Sáru (4), Nikolku (3). Nervozita v rodine stúpa. „S každým neúspešným pokusom je naše zúfanie väčšie. Všetko smeruje k tomu, že manželka bude musieť ísť niekde do zariadenia pre matky s deťmi a ja si nájdem niečo provizórne. Ak by sme všetci zostali na ulici, hrozilo by, že nám deti vezme sociálka, a to si ani nedokážem predstaviť.

Ani riešenie so zariadením pre matky a deti však nie je ideálne, lebo budeme odlúčení a navyše manželka už v jednom bola a má len negatívne skúsenosti,” pripomenul R. Brija, ktorý začína byť zúfalý. „Ideálne by bolo, keby sme niečo našli v Kežmarku alebo okolí, lebo teraz mám prácu na 40 hodín mesačne a tak privyrábam pre rodinu, pretože manželka je na materskej, a kým mi nepriznali opatrovateľský príspevok, mali sme len minimálny príjem. Ak to však inak nepôjde, vysťahovali by sme sa aj na západné Slovensko, len aby sme mohli zostať spolu,“ uzavrel otec rodiny.