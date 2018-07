Nadaný Jožko (12) žije s mamou zo 167 €: Takmer nevidí, no napriek tomu vyhráva maliarske súťaže

Z krás tohto sveta vidí len málo, no chuť žiť ako jeho rovesníci ho neopúšťa.

Jožkovi (12) z Hronoviec (okr. Levice) nadelil osud priveľa utrpenia. Na jedno oko nevidí vôbec a s druhým dovidí na 5 metrov. Akoby toho nebolo dosť, zápasiť musí i s ďalšími zdravotnými ťažkosťami. A hoci ho zdravie neposlúcha, v škole sa mu darí a jeho kresby sú aj na pohľadniciach. S mamou Katkou (34) a bračekom však počítajú každé euro.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V skromnom domčeku v Hronovciach je síce toho pomenej, lásky je tu však na rozdávanie. So starými rodičmi tu vychováva synov Jožka (12) a Kristiána (10) mamička Katarína (34). S Jožkom sa osud zo zdravotnej stránky nemaznal. „Pravé oko mi nefunguje vôbec a na to druhé vidím na 5 metrov,“ na rovinu vraví chlapec, ktorý má aj rečový problém, trpí astmou a atopickým ekzémom. Choroby ho trápia už od narodenia. „Keď mal nastúpiť do školy, všetci si mysleli, že patrí do osobitnej. Tak ho do nultého ročníka zaradili do tej triedy. Musí chodiť do špeciálnej školy pre zrakovo postihnutých v Bratislave,“ približuje situáciu mamička.

Chcete pomôcť nadanému Jožkovi a jeho rodine? Píšte na tip@novycas.sk

Učitelia však zistili, že nadaný Jožko do tejto kategórie nespadá a ako prvák začal v normálnej triede. „On je aj so svojím obmedzením šikovný, vyhral raz aj školské kolo Pytagoriády a raz bol druhý. Potom bol aj na okresnom kole,“ pyšne hovorí Katarína.

Čaká ho operácia

Jožko rád aj kreslí. „Dokonca vyhral súťaž v kreslení, kde potom tie kresby boli na vianočných pohľadniciach,“ dodáva mama. „Na jednu som nakreslil rybu, ale takú inú, ako máme na večeru, a na druhú anjelov a darčeky,“ vraví nadaný školák, ktorý na čítanie potrebuje špeciálnu lupu. „Dostali sme na ňu peniaze, ale nie na celú, u nás je obrovský problém zohnať euro navyše. Jožko chodí na týždňové pobyty, už len cesty sú pre mňa finančne náročné. K tomu sú neustále zdravotné problémy a nesmiem zabúdať, že tu mám aj druhého syna,“ smutne vyratúva mama, ktorej príjem je 167 €.

Momentálne musia Jožkovi vymeniť pravé oko za sklenené, aby mu zachránili druhé.Preto mu ho musia vybrať a dajú mu sklenené,“ vysvetľuje Katarína s tým, že ešte jestvuje šanca, že na jedno oko bude normálne vidieť. „Ale len vtedy, ak ho budú operovať v Brne, keď bude mať 15 rokov. Je to však finančne náročný zákrok a my naň teraz nemáme,“ vzdychne si Katarína. Jožko však verí, že sa to podarí.smeje sa malý šibal.

MESAČNÝ ROZPOČET RODINY

Príjem:

hmotná núdza, rodinné prídavky: 167, 48 €

Výdavky:

stravné Jožko: 65 €

cestovné obaja chlapci: 40 €

lieky pre deti: 20 €

poistka na mamu a synov: 22 €

SPOLU: 147 €

ZOSTANE NA ŽIVOBYTIE: 20,48 €