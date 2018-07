Odborníčka o Saganovom vyhlásení k rozpadu manželstva s Katarínou: Všetkým chce zapchať ústa!

Nemá to jednoduché. Jeden z najslávnejších športovcov sveta Peter Sagan (28) prežíva najťažšie chvíle svojho života. Slovenský cyklista, ktorému na aktuálnom ročníku Tour de France tlieskajú tisíce fanúšikov, rieši krach manželstva s Katarínou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čo hovorí odborníčka o jeho videonahrávke z tímového autobusu, kde sa verejne vyjadril k manželskej kríze? Čaká Sagana ešte šťastie v láske? Odborníčka na neverbálnu komunikáciu a ezoterička Daniela Paculíková si pozorne prezrela Saganovo vystúpenie pre médiá. So svojimi poznatkami sa podelila s čitateľmi Nového Času.

1. Za rozchodom nie je iná žena

Otvoriť galériu Častá a výrazná gestikulácia pravou rukou. Zdroj: anc

Častá a výrazná gestikulácia pravou rukou: „Hovorí o čisto rozumovom

aspekte vo vyhlásení. Dlaň je otvorená, čo podčiarkuje pravdivosť

hovoreného prejavu.“

2. Prečo počas Tour oznámil rozchod

Šúchanie rukou po zátylku: „Súvisí to s hnevom, z posledných udalostí sa Petrovi ježia vlasy na hlave. Je to reakcia na hnev či hrozbu, pri ktorej dochádza k podráždeniu pokožky v zadnej časti hlavy. Každý človek má v zadnej časti hlavy úložisko spomienok príjemných aj nepríjemných. Ak čokoľvek emočne silné rieši, konkrétne úložisko sa ozve mravčením, pocitom tepla alebo svrbením. Neexistuje na to priamy vzorec, toto je potrebné len v pokoji precítiť tak, že si vybavíme spomienku na šťastnú chvíľku, pokojne dýchame a pozorujeme reakcie v zadnej časti hlavy. Takvieme, kde je miesto príjemných spomienok.“

3. Chce chrániť súkromie

Otvoriť galériu Sporadické skláňanie hlavy so súčasným ostrým a priamym pohľadom. Zdroj: anc

Sporadické skláňanie hlavy so súčasným ostrým priamym pohľadom: „To zväčša sprevádza kriticky hodnotiace gesto. Ide o silový pohľad, ktorým chce Peter všetkým zapchať ústa. Palec hore v závere hovorí, že si plne uvedomuje seba i to, čo doposiaľ v živote dosiahol. Možno už len konštatovať, že nikdy nenaštvite človeka narodeného v 26. deň.“