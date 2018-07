Manželstvo Petra Sagana nezachránilo ani dieťa: Peklo namiesto idylky?

S rozvodmi známych ľudí sa opäť roztrhlo vrece! Najnovšie rozchod oznámil cyklista Peter Sagan a aj spevák Lukáš Adamec. A nezabránili tomu ani ich vlastné malé deti. Čo také sa musí medzi partnermi stať, že bez ohľadu na deti idú od seba?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako blesk z čistého neba zasiahla verejnosť správa, že cyklista Peter Sagan sa so svojou ženou Katkou rozchádza už po troch rokoch manželstva. Ich vzťah nezachránil ani deväťmesačný syn Marlon, ktorý sa narodil vlani v októbri. „Obdivujem Katku, ako to všetko s naším synom zvláda aj bezo mňa. Marlon je sila, ktorá ma tlačí vpred počas pretekov,“ hovorieval Peter médiám.

Kým všetci verili, že Sagan prežíva romantický vzťah a rodinnú idylku, zdá sa, že pravda bola niekde úplne inde. „Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, keby sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia, a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie,“ oznámil Sagan na facebooku.

Podľa listu, ktorý prišiel do redakcie Nového Času, mal cyklistický šampión doma údajne prežívať peklo už od svadby. Manželka sa mu vraj natoľko snažila organizovať život podľa svojich predstáv, že Peťo radšej zvolil cestu bez nej... Uvidíme, ako sa dvojica dohodne na výchove synčeka a či svoje rozhodnutie predsa len neprehodnotí.