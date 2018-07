Speváčka Lucie Bílá po návrate k milencovi priznala: Syn mi vynadal

Lucie Bílá (52) poslala zajačika Radka Filipiho (35) na niekoľko týždňov do čerta.

No ich láska pretrvala a speváčka už opäť nosí od neho prstienok. Najväčší problém s týmto románikom mal však Bílej dospelý syn Filip (23).

„Stále mi volal a pýtal sa ma:A mal pravdu, bola som hlúpa,“ povedala Lucie a dodala: „Odohnala som ho, lebo som neverila, že je to naozaj. Som šťastná, že sme spolu, a priala by som si, aby to bolo už navždy. Nechala som ho na chvíľu iným ženám, ale teraz je už len a len môj.“