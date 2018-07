Jandová prebrala porotcovskú štafetu v talentovej súťaži: Zdedila od Bílej aj kráľovský honorár?!

Úloha nástupkyne sa jej doslova vyplatila! Česká speváčka Marta Jandová (44) v najnovšej sérii Česko Slovensko má talent prevzala štafetu po legendárnej Zlatej slávici Lucii Bílej (52).

Na jej porotcovskú stoličku zasadla naozaj za kráľovských podmienok. Podľa informácií Nového Času jej totiž na účet cinknú tie isté peniaze ako jej predchodkyni. A že to nie je málo! Ochudobnení nebudú ani noví moderátori Lujza Garajová Schrameková (35) a David Gránský (26), ktorí po slávnej dvojici Junior (40) a Marcel (46) mali prevziať nielen mikrofóny, ale tiež aj poriadne tučné honoráre.

Pred šiestimi rokmi vyvolala Bílá v Česko Slovensko má talent poriadny rozruch, keď nad jej účasťou v tretej sérii visel veľký otáznik. Neistotu a váhanie vtedy napokon podľa informácií Nového Času vyriešilo zdvojnásobenie 50-tisícového honoráru. Z tohto výhodného biznisu aktuálne ťaží Jandová, ktorá sa tak bez obchodníckej námahy môže tešiť z astronomického honoráru vo výške 100 000 eur! „Marta by mala dostať to isté, čo mala predtým Lucie,“ prezradil dobre informovaný zdroj Nového Času. Bílá tak Jandovej nielen vyhriala porotcovskú stoličku, ale i zlatom vydláždila cestičku. Rola nástupkyne však Marte bezsenné noci rozhodne nespôsobuje. „Skúsenosť už mám, aj v zahraničí som bola v hudobnej súťaži ako porotkyňa. Človek vie, že každý sme nejaký a nemá to cenu pasovať sa do roly niekoho iného. Sme si podobné v tom, že sme obe ‚baranice‘, nemáme k slzám ďaleko, milujeme rockovú hudbu, ale každá sme úplne iná. Dala mi aj jednu životnú radu o mužoch, ktorú vám nemôžem povedať,“ zdôverila sa Novému Času Jandová, ktorá sa s Bílou osobne pozná dlhé roky.





Na peniazoch nebudú ukrátení ani Lujza Garajová Schrameková a David Gránský, ktorí nahradili Milana „Juniora“ Zimnýkovala a Marcela Forgáča. Podľa informácií Nového Času sa moderátorský honorár v tejto šou mohol pohybovať okolo 25 000 až 30 000 eur. „Mali by mať rovnaké peniaze. Lujza patrí medzi najobľúbenejšie herečky a David je v Česku veľmi populárny,“ uviedol zdroj Nového Času. „K honorárom porotcov a moderátorov Česko Slovensko má talent sa televízia vyjadrovať nebude,“ povedala PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková. Isté však je, že porotcovia aj moderátori si poriadne naplnia vrecká.

MARTA JANDOVÁ

- speváčka a herečka, dcéra frontmana kapely Olympic Petra Jandu

- známa predovšetkých z pôsobenia v nemeckej kapele Die Happy

- účinkovala aj v niekoľkých svetoznámych muzikáloch

- reprezentovala Českú republiku na Eurovision Song Contest vo Viedni

- bola porotkyňou v Česko Slovenskej Superstar